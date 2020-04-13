Секс, как самая вкусная таблетка от коронавируса COVID-19

Что такое коронавирус COVID-19 — это определенный вид вируса. И здесь, даже не нужно углубляется в его происхождение, важно помнить одно, что как любой другой вирус он поражает тело человека на низких вибрациях, до 5 ГЦ. А что это за вибрации:
Раздражение (3,5Гц),
Пренебрежение (1,5Гц),
Гнев (0,9Гц),
Обида (0,6Гц).
И пока мы испытываем эти чувства, наше тело очень уязвимо. А вот именно секс, интимная близость позволяет нам чувствовать себя иначе. Во время секса в теле каждого человека открывается сильнейший энергетический потенциал, о котором многие и не подозревают. Благодаря этому мы наполняемся радостью, благодарностью, счастьем. А частота наших вибраций в теле увеличивается от 45 до 150 Гц. А это означает только одно: в таком теле не может выжить ни один вирус. Вот и весь секрет, просто, а самое главное ВКУСНО!
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