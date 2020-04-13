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Теть, дай 10 рублей!

14:20 13.04.2020
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-Есть, а тебе зачем? 

В рубрику «Сообщи свои новости» написала читательница: 

Вчера, 12 апреля, в часов 16.30 в Космическом два мальчика лет 10-11 подходят ко мне и один жалобливо смотрит в глаза:

-Теть, у вас есть 10 рублей?

-Есть, а тебе зачем?

Хорошо одетый мальчик растерялся. И стал хватать ртом воздух. Его дружок нашелся:

— Маме копим на подарок!

-Нее, мальчики, вот если бы вам, правда, что купить — я бы вам купила, а так, пожалуй, маме на подарок не дам.

Как понимаю, кто-то дает. А пацаны пока легенду не отработали.

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Зачем мальчикам 10 рублей?

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