Теть, дай 10 рублей!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала читательница:
Вчера, 12 апреля, в часов 16.30 в Космическом два мальчика лет 10-11 подходят ко мне и один жалобливо смотрит в глаза:
-Теть, у вас есть 10 рублей?
-Есть, а тебе зачем?
Хорошо одетый мальчик растерялся. И стал хватать ртом воздух. Его дружок нашелся:
— Маме копим на подарок!
-Нее, мальчики, вот если бы вам, правда, что купить — я бы вам купила, а так, пожалуй, маме на подарок не дам.
Как понимаю, кто-то дает. А пацаны пока легенду не отработали.