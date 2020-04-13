16 против одного: Я не собираюсь в депутаты, ответил на критику его вопросов мэру Бердска Николай Сычев

71-летний бердчанин заявил, что не нуждается в «политическом капитале», поскольку завершает депутатскую работу. Его единственный интерес — заставить власть обратить внимание на частный сектор. В горсовете он попросил подтвердить автографами «письмо 16-ти несогласных».

Николай Сычев отстаивает интересы бердчан

Депутат горсовета Бердска Николай Сычев сегодня, 13 апреля, направил в депутатский корпус обращение с просьбой предоставить ему копию письма 16-ти несогласных с его вопросами мэру коллег, но только с подписями.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 7 апреля горсовет распространил открыто письмо:

— Мы, депутаты Совета депутатов города Бердска, не разделяем форму и содержание ваших вопросов к главе Бердска в связи с тем, что во-первых, все вопросы, заданные вами через СМИ, уже не раз обсуждались и получали ответы на различных уровнях; от общественного, городского, до прокуратуры. Во-вторых, существует определенный регламент формирования данных вопросов. Зная это, вы, тем не менее, задаете их через СМИ с одной лишь целью — формирование, мягко говоря, своего политического капитала. Считаем неприемлемым для депутата вести политику «местничковых интересов» под прикрытием депутатской деятельности, в том числе решая свои личные вопросы, — сказано в обращении к депутату, которое подписали 16 народных избранников.

Как прокомментировал спикер горсовета Валерий Бадьин, речь идет о Николае Сычеве. Напомним, что в конце марта Николай Федорович обратился в редакцию с просьбой обнародовать его вопросы.

— На мой взгляд, работа главы администрации Бердска должна заключаться в повышении уровня качества жизни населения и в создании условий через преобразование и нововведение их жизни. А ответит ли глава честно и откровенно на мои вопросы — это на его совести, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Сычев.

Он задал вопросы о текучке кадров мэрии и генплане, о привлечении инвесторов и развитии жилищного строительства в юго-западной части города, о газификации и сооружении тротуаров в частном секторе, о транспортном сообщении с микрорайоном Юго-Восточным.

Критики и единомышленники

Николай Сычев хочет подтверждения подлинности позиции критикующих его депутатов, заверенные подписями, чтобы не оказалось так, что они могут не знать о своем участии в списке «несогласных».



— Если принимается такое решение, оно должно быть осмысленным, каждый депутат должен владеть ситуацией. А так получается: дали «одобрям» по устной информации от Бадьина или от того, кто им звонил, — отметил в интервью «Курьер. Среда. Бердск» депутат Сычев.

По его словам, ему звонят коллеги по депутатскому корпусы с желанием разобраться — за что «наезжают» на народного избранника по округу №17. Не все согласны с позицией 16-ти. Кое-кто высказывает слова поддержки. Напомним, что в горсовете Бердска 33 депутата. Кроме того, как заявил Сычев, согласны с его позицией простые горожане, считающие, активность депутата по отстаиванию интересов избирателей не должна подвергаться обструкции.

Ранее на защиту Сычева встали председатели ТОС, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Общественники заступились за него, считая, что в отличие от других он не воспринимает «народ как массу» и старается в меру сил реально помочь своим избирателям, что он задает правильные вопросы главе города.

Один интерес — благополучие частного сектора

Николай Сычев подготовит свой ответ депутатам, когда получит от них официальное письмо с подписями. Ответ он намерен обнародовать, поскольку не считает, что защитой интересов избирателей зарабатывает себе «некий политический капитал».



— Мне 71 год. Надо уступать дорогу молодым. Я это прекрасно понимаю. Я не собираюсь снова баллотироваться в депутаты. Но я 10 лет бьюсь за то, чтобы власть обратила внимание на частный сектор. Этому посвящены и новые вопросы главе города. Ладно, тротуар или автобус — это текущие решаемые темы, но газификация у нас не идет. Власть не хочет признавать, что это вопросы местного значения. Из года в год все чиновники отвечают как под копирку: при условия финансирования будем выполнять. Нельзя так работать! Текучка кадров в бердской администрации тоже настораживает. А у меня какие личные интересы? Я получаю государеву пенсию, бизнеса у меня нет. У меня один интерес, чтобы бердчане из частного сектора (а я сам крестьянских кровей) жили достойно, чтобы отношение к ним власти было не хуже, чем к живущим в многоэтажках.

Что хочет узнать у мэра депутат?

Запланированную на 16 апреля очередную сессии, где должен был выступить с отчетом о проделанной в 2019 году мэра Бердска Евгений Шестернин, перенесли из-за режима самоизоляции на неопределенный срок, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но готовясь к заседанию Николай Сычев направил в Совет депутатов следующие вопросы для главы города:

1. Почему такая текучка кадров за время его руководства администрацией Бердска? Не говорит ли это о том, что у главы отсутствует взаимопонимание с подчиненными?

2. Почему не прислушивался к мнению народа, жителей Бердска при рассмотрении и утверждении Генерального плана города? Не говорит ли это о том, что бердская власть удалилась от народа и не прислушивается к его мнению?

3. Почему администрация Бердска не привлекает инвесторов в развитии жилищного и промышленного строительства Юго-Западной части города , где расположены земельные участки жителей Бердска — граждан Российской Федерации?

4. Почему бердская власть уклоняется от решения вопросов местного значения в области газификации частного сектора, находит только одни отговорки, а не пути решения вопроса технологического присоединения частного домовладения за счет областного и федерального бюджетов, а кладет это на плечи жителей Бердска — налогоплательщиков? Не пора ли с этим разобраться и работать в области газификации в соответствии Постановления Правительства РФ №1314 от 30 декабря 2013 года в интересах населения?

5. Когда же заработает на полную мощь ГРС-5? Не пора ли разобраться в том, а кто же не исполняет свои обязанности?

6. Из года в год подымаются избирателями вопросы: Когда же наконец будет построен тротуар для безопасного прохода детей школу №8 по улице Нахимова и достроен тротуар по улице Полевой?

7. Когда же будет продлен маршрут движения автобуса №2 до 4 и 5 проездов в микрорайоне Юго-Восточный?