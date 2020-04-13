Не скоро откроют инфекционку: Судится с подрядчиком за некачественного ремонта главврач ЦГБ Алла Дробинская

Инфекционное отделение давно требовало ремонта

— Уже год находится на ремонте инфекционная больница Бердска. Планируется открытие инфекционного отделения или на нем уже поставили крест? — спрашивает читатель «Курьер. Среда. Бердск».

Ремонт в инфекционном отделении начался в 2017 году, уточнила главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

— Эта ситуация переходит из года в год, потому что договор по проведению капремонта, который был заключен между бердской ЦГБ и подрядчиком, выполнялся некачественно. На этапе проведения капремонта с 2018 года были предъявлены претензии по некачественному выполнению работ. Сейчас, когда такая напряженная ситуация по новой коронавирусной инфекции, мы прекрасно понимаем, что требования СанПиНа к инфекционному отделению очень жесткие. Соответственно, тот ремонт, который выполнен, выполнен частично. Он уже на старте не соответствовал требованиям. Были определенные моменты по составлению проектно-сметной документации, было что-то не учтено. И на сегодняшний день это находится на стадии судебных разбирательств. По решению суда проведена уже одна независимая экспертиза, давшая оценку о том, что не выполнены требования санитарно-эпидемиологических норм. И подрядчик их не мог выполнить, потому что часть требования не была включена в тот перечень основных ремонтных работ, которые требовались для того, чтобы это можно было принять хотя бы по факту выполненных работ. Поэтому мы ждем решение суда. Решение суда должно было быть 27 марта. Но неделя была «каникулярная».

Решение, скорее всего, будет по расторжению этого договора. И нам придется опять начинать с того, что мы будем проводить проектно-сметную документацию на основание того, какими будут результаты экспертизы. Нужно будет решать вопрос с министерством здравоохранения о дополнительном финансировании на весь пошаговый объем работ, необходимый для запуска инфекционного корпуса в эксплуатацию. Третий год идет, как корпус закрылся на ремонт. Мы тоже испытываем определенные трудности, особенно подразделения взрослого и детского инфекционных отделений, потому что это приспособленные подразделения. На сегодняшний день мы принимает только те хронические инфекционные заболевания, обострения инфекционных заболеваний, которые могут госпитализироваться на наши койки инфекционного профиля. Все что связано с новой коронавирусной инфекцией — это все только на уровне города и области. Пока сохраняется эта проблема. Но она решается. Это все будет зависеть от решения суда. Судебное разбирательство длится достаточно долго, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алла Дробинская.