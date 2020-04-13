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Не скоро откроют инфекционку: Судится с подрядчиком за некачественного ремонта главврач ЦГБ Алла Дробинская

21:00 13.04.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ремонт проведен частично и не соответствует нормам СанПиНа. После решения суда горбольница будет просить деньги в минздраве на новый капремонт.

Не скоро откроют инфекционку: Судится с подрядчиком за некачественного ремонта главврач ЦГБ Алла Дробинская
Инфекционное отделение давно требовало ремонта
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не скоро откроют инфекционку: Судится с подрядчиком за некачественного ремонта главврач ЦГБ Алла Дробинская

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— Уже год находится на ремонте инфекционная больница Бердска. Планируется открытие инфекционного отделения или на нем уже поставили крест? — спрашивает читатель «Курьер. Среда. Бердск».

Ремонт в инфекционном отделении начался в 2017 году, уточнила главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

— Эта ситуация переходит из года в год, потому что договор по проведению капремонта, который был заключен между бердской ЦГБ и подрядчиком, выполнялся некачественно. На этапе проведения капремонта с 2018 года были предъявлены претензии по некачественному выполнению работ. Сейчас, когда такая напряженная ситуация по новой коронавирусной инфекции, мы прекрасно понимаем, что требования СанПиНа к инфекционному отделению очень жесткие. Соответственно, тот ремонт, который выполнен, выполнен частично. Он уже на старте не соответствовал требованиям. Были определенные моменты по составлению проектно-сметной документации, было что-то не учтено. И на сегодняшний день это находится на стадии судебных разбирательств. По решению суда проведена уже одна независимая экспертиза, давшая оценку о том, что не выполнены требования санитарно-эпидемиологических норм. И подрядчик их не мог выполнить, потому что часть требования не была включена в тот перечень основных ремонтных работ, которые требовались для того, чтобы это можно было принять хотя бы по факту выполненных работ. Поэтому мы ждем решение суда. Решение суда должно было быть 27 марта. Но неделя была «каникулярная».

Решение, скорее всего, будет по расторжению этого договора. И нам придется опять начинать с того, что мы будем проводить проектно-сметную документацию на основание того, какими будут результаты экспертизы. Нужно будет решать вопрос с министерством здравоохранения о дополнительном финансировании на весь пошаговый объем работ, необходимый для запуска инфекционного корпуса в эксплуатацию. Третий год идет, как корпус закрылся на ремонт. Мы тоже испытываем определенные трудности, особенно подразделения взрослого и детского инфекционных отделений, потому что это приспособленные подразделения. На сегодняшний день мы принимает только те хронические инфекционные заболевания, обострения инфекционных заболеваний, которые могут госпитализироваться на наши койки инфекционного профиля. Все что связано с новой коронавирусной инфекцией — это все только на уровне города и области. Пока сохраняется эта проблема. Но она решается. Это все будет зависеть от решения суда. Судебное разбирательство длится достаточно долго, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алла Дробинская.

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От редакции

Какие у вас воспоминания об инфекционном отделении?

Аноним, 13 апреля 2020 18:23
Пусть бывший главврач отвечает.
Аноним, 13 апреля 2020 18:25
Нет смысла ремонтировать больницу.
Просите деньги на морг.
Аноним, 13 апреля 2020 20:24
Если не знаете не комментируйте. Именно бывший главврач отказался оплачивать ремонтные работы, которые не соответствуют нормам. Именно Краморов провел независимую экспертизу, а Дробинская настаивала на оплате работ. А сейчас, что- то в кусты метнулась. Хочет теперь себе плюсиков заработать. Смешно!
Аноним, 13 апреля 2020 21:24
Дробинская выбрала самое удачное время для судебных разбирательства... А в итоге бердчане в непростой ситуации отправятся в Искитима. Почему не перепрофилировали другие отделения, как в других городах?
Аноним, 13 апреля 2020 21:49
А чем оно неудачное то ?
Все врачи закрыли прием, ничего не делают, если обнаружат вирус, то отправят в Новосиб, тестов нет.
Они никак не учавствуют
Жители города, 13 апреля 2020 23:03
У нас что ипидемия,зачем перепрофилировать?
Аноним, 13 апреля 2020 22:24
НВР:
Необычные.
Сначала меня три часа на скорой возили по всему городу по разным отделениям.
Никто не знал, что со мной.
Привезли в ПЯТНИЦУ с температурой, кашлем и подозрением на атипичную пневмонию.
Да, да. Именно тогда.
Положили в бокс.
Привезли в пять - врачи ушли,кастелянша ушла.
Бокс на двоих.
Постельного нет.
Было два матраса.
Одним накрылся, на другой лег, не раздеваясь.
Мне было пофиг с температурой.
Окно выбито и закрыто матрасом, на улице -40, в боксе чуть теплее.
Привезли в этот же бокс ребенка - родители только глянули, хотели забрать, но врачи сказали "Справку не дадим" - Родители ""Пофиг на вашу справку, у нас единственный сын, а вы сами болейте в таких условиях".
Про лед в неотапливаемом санузле и облупленные стены смысла нет говорить.
До понедельника кололи только жаропонижающее и обезболивающее.
Почему? Да так ведь врача не было, никто ничего не назначил.
И только в ПОНЕДЕЛЬНИК, пришел врач, назначил антибиотики направил на ренген, и к узким специалистам(ЛОР) во вторник и выдали постельное бельё и одеяло.
Во ВТОРНИК я своим ходом пошел к этому ЛОРу, он написал ещё кучу таблеток и сказал что отдаст список таблеток врачу. Я выпросил у него этот список со словами "Болею я, а не врач" сходил в аптеку и купил.
В ЧЕТВЕРГ врач говорит, что ЛОР дал ему список лекарств и я в ПЯТНИЦУ могу купить их в их аптеке.
Пока лежал в боксе. В БОКСЕ!!!! КАРЛ, В ИЗОЛИРОВАННОМ БОКСЕ!!! нацеплял кучу внутрибольничных болячек, которых ни до ни после у меня никогда не было, и я ни разу не чувствовал запах хлорки.
Пролечили.
Иду за документами на выписку.
И что слышу - Врач на ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЛИН.
Пи.Си.
Это не медицина , это естественный отбор. Выживет сильнейший.

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