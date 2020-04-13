Пристально следить за бессимптомниками и когда пойдет на спад пандемия коронавируса, рассказал эксперт из Китая

Специалист высказался по поводу так называемых «бессимптомников»

Учёные из КНР продолжают осмыслять чрезвычайную ситуацию на планете, вызванную коронавирусом. По мере углубления знания об этой болезни эксперты строят модели её дальнейшего развития и дают свой прогноз. Китайский ресурс «Global times» делится с читателями анализом ситуации от самого, пожалуй, знаменитого специалиста по COVID-19 в КНР профессора Чжун Наньшаня.

Прежде всего, специалист высказался по поводу так называемых «бессимптомников». Они делятся на две группы: те, кто находился в эпицентре заболевания, подцепил вирус, но симптомы не проявляются. Такие носители опасные по определению, они могут передавать инфекцию. Вторая группа — те, кто контактировал с заразившимися, но не факт, что является передатчиком заболевания.

Именно на вторую группу доктор Чжун Наньшань призывает обратить самое пристальное внимание. Таких людей лучше своевременно отправлять на карантин и отслеживать появление у них симптомов. Потому что как только они возникнут, значит человек стал заразен, пишет газета.

Кроме того, эксперт убеждён, что так называемые случаи повторного выявления в организме излечившихся от коронавируса следов инфекции большой опасности не представляют. Ведь в большинстве эпизодов речь идёт об обнаружении в анализах следов COVID-19, а не самого вируса. Чжун Наньшань призывает исходить из того, что если пациент оправился от заболевания, то у него есть антитела, способные не дать болезни восстановиться в организме. Единичные случаи иммунного сбоя будут изучаться учёными.

Что касается сценариев развития ситуации с коронавирусом в мире в целом, то давать конкретные прогнозы уместно будет через две недели. Прежде всего, потому что многие страны находятся на разных стадиях распространения инфекции. Где-то пик уже пройден, где-то ещё нет, а в ряде регионов COVID-19 локализован до единичных случаев.

На настоящий момент, по мнению Чжун Наньшаня, самой проблемной страной являются Соединённые Штаты, где эпидемия распространяется очень стремительно. Более или менее реальные сценарии можно будет озвучивать, через 10-15 дней, когда появятся дополнительные факты для анализа, отмечается в материале.

Что касается Китая, то в стране сейчас новые случаи инфекции появляются преимущественно в виде «завоза» из-за рубежа, подчёркивает специалист. Поэтому одна из главных задач на сегодня это не допустить возникновения второй волны коронавируса именно по причине привоза заразы из-за рубежа, говорится в статье.

Ранее в интервью «Парламентской газете» ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что точных и научно обоснованных прогнозов, когда в России пойдёт на спад эпидемия коронавируса, сейчас не может дать никто — пока учёные высказывают лишь предположения на этот счёт.

Источник: pnp.ru