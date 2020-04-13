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Что делать, если из-за маски запотевают очки?

21:11 13.04.2020 Фото: pixabay.com
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Совет: На участок маски, где она будет прикасаться к носу, необходимо разместить небольшой кусочек ткани или бумажной салфетки. И еще несколько дельных советов.

Что делать, если из за маски запотевают очки?
Маску должны носить лишь больные, поскольку она не позволяет слюне и слизи с частицами вируса распространяться
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Что делать, если из за маски запотевают очки?

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Пандемия коронавируса превратила жизнь многих людей в кошмар. Мы вынуждены сидеть дома, кто-то потерял работу, немало людей начало страдать от панических атак. На улицу многих городов не выйти без перчаток и масок. Любому человеку ношение маски доставляет дискомфорт, но больше всех страдают люди, которые из-за проблем со зрением постоянно ходят в очках. Сегодня мы расскажем вам о способах, которые помогут избежать запотевания стекол во время ношения маски.

Почему маска доставляет столько неудобств?

Всемирная организация здравоохранения по сей день утверждает, что маску должны носить лишь больные, поскольку она не позволяет слюне и слизи с частицами вируса распространяться на большие расстояния, но при этом не защищает здорового человека от заражения. Тем не менее, руководство многих стран вводит обязательное ношение масок в общественных местах и даже устанавливает штрафы за нарушение правила. По этой причине, большинство людей выходят на улицу в масках и на себе проверяют, насколько она не удобна. Главный ее недостаток – это то, что в ней очень жарко. Все лицо становится мокрым и начинает краснеть, из-за этого мы постоянно прикасаемся к лицу и непосредственно к маске, что не рекомендуется делать во время пандемии коронавируса. Но больше всего страдают люди, которые носят очки. Когда маска на лице, стеклышки очков запотевают буквально через пару минут. Их приходится постоянно протирать и поправлять, что увеличивает риск заражения.

Как спасти очки от запотевания?

Совет 1

Это самый простой и быстрый метод. Все, что необходимо сделать – это перед тем, как надеть маску на лицо, согнуть ее краешек внутрь.

Совет 2

На участок маски, где она будет прикасаться к носу, необходимо разместить небольшой кусочек ткани или бумажной салфетки.

Совет 3

Убедитесь, что всякий раз надевая маску, ваши очки находятся поверх нее. Если маска будет прикрывать нижнюю часть стеклышек ваших очков, они моментально запотеют из-за горячего дыхания.

Совет 4

Если вы сшили вашу маску самостоятельно, стоит прикрепить на отрезке, который будет находиться в районе носа, небольшой кусочек проволоки или даже скрепки. Это поможет ткани более плотно прилегать к носу, очерчивая контуры лица, и не пропускать теплый воздух, из-за которого запотевают очки.

Совет 5

Чтобы быть наверняка уверенным в том, что маска не доставит много неприятных моментов на улице и не увеличит риск заражения по причине частого касания лица руками, промойте очки в мыльной воде. Мыло поможет сформировать на стекле прозрачную пленку, которая не даст очкам запотеть. Если есть возможность, можно приобрести специальный спрей.

Источник: medicinform.net

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