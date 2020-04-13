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«У нас все дома»: В поддержку населения на самоизоляции Первый канал запускает спецпроект

18:05 13.04.2020 Фото: pxhere.com
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Звездные участники расскажут, как сами приспособились к новым условиям, что помогает им сохранять оптимизм и бодрость духа, а также поделятся лайфхаками о том, как перенести режим самоизоляции, живя полной жизнью.

У нас все дома: В поддержку населения на самоизоляции Первый канал запускает спецпроект

Юдашкин, в частности, покажет, как самостоятельно изготовить антисептик, а Ягудин поделится секретами приучения детей к спорту

Первый канал в понедельник представит спецпроект «У нас все дома» для поддержки зрителей на самоизоляции, сообщили в пресс-службе.

«Звездные участники [проекта] зовут всех к себе в гости, где расскажут и покажут, как сами приспособились к новым условиям, что помогает им сохранять оптимизм и бодрость духа, а также поделятся лайфхаками о том, как перенести режим самоизоляции, живя полной жизнью», — отметили в пресс-службе.

Героями выпусков станут Анфиса Чехова, Алексей Ягудин, Нонна Гришаева с мужем Александром, семьи модельера Валентина Юдашкина и футболиста Павла Погребняка, многие другие. Юдашкин, в частности, покажет, как самостоятельно изготовить антисептик, а Ягудин поделится секретами приучения детей к спорту.

Ведущий Тимур Еремеев отметил, что артисты, музыканты, спортсмены оказались в тех же условиях, что и все россияне. «И я хочу, чтобы студия программы стала пространством для единения, коммуникации, обмена опытом. Я хочу, чтобы каждый, кто оказался у экрана, увидел: он не одинок», — цитирует его канал.

Источник: ТАСС

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