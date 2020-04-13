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Вышли на работу 7 тыс. человек на открывшиеся 166 предприятий с 13 апреля в Бердске

18:53 13.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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За последние сутки только в торговле приступили к работе еще 206 человек. Но все возобновившие деятельность после двухнедельного простоя должны держать дистанцию и носить маски.

Вышли на работу 7 тыс. человек на открывшиеся 166 предприятий с 13 апреля в Бердске
Точки общественного питания в Бердске пока не разрешили открывать

В Бердске с 13 апреля приступили к работе еще 166 предприятий. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по экономике Жанна Шурова. Открылись те организации, которым разрешил работать губернатор Новосибирской области Травников своим постановлением от 11 апреля.

Согласно внесенным изменениям, вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями, вновь начавшими работу 6 апреля, возобновляют свою деятельность в том числе складские комплексы, организации, занимающиеся продажами и ремонтом автотранспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— 7000 человек на данный момент приступили к работе в этих отраслях в Бердске. Конечно, это хорошо. Сейчас будем направлять памятки о соблюдении требований (санитарного режима). Они должны измерять температуру сотрудникам, заносить ответственным это в журнал. Ну и, разумеется, маски, антисептики, дистанция и прочие условия должны соблюдаться. Мы их уведомим о 17 предприятиях, где можно приобрести маски. Настоятельно рекомендуем парикмахерскими салонам красоты принимать клиентов по предварительной записи, чтобы избежать столпотворения, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

По ее словам, в торговле вышли на работу за последние сутки еще 206 человек. Таким образом в этой сфере сейчас трудятся 3500 бердчан.

Конечно, у многих предпринимателей, занятых в сфере обслуживания, общественном питании бизнес «просел» из-за введенных выходных дней и длительной самоизоляции. Это не может не сказаться и на доходах семей, и на бюджете города. Об этом — в ближайшее время.

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