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Автора фейка о мешках для транспортировки тел умерших от коронавируса и уровне смертности ищет СК в Твери

18:31 13.04.2020 Фото: СКР
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Ложные сведения в тверском интернет-издании прочитал 131 человек. В региональном МВД опровергли информацию о большом количестве смертей. СК возбудил уголовное дело.

Автора фейка о мешках для транспортировки тел умерших от коронавируса и уровне смертности ищет СК в Твери
Следственный комитет расследует фейк о коронавирусе
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Автора фейка о мешках для транспортировки тел умерших от коронавируса и уровне смертности ищет СК в Твери

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В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, сообщили сегодня, 13 апреля в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По версии следствия, в период не позднее 19 часов 9 апреля 2020 года лицо, не обладая информацией об уровне смертности от коронавирусной инфекции (COVID-19), распространило заведомо ложные сведения о том, что в ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 7» города Твери большая смертность от коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с чем выделяют определенное количество мешков для транспортировки тел умерших.

После публикации указанного сообщения на сайте одного из интернет-изданий города Твери с ним ознакомилось не менее 131 посетителя. При этом, согласно сведениям, представленным УМВД России по Тверской области, размещенная информация не соответствует действительности.

По уголовному делу организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности, разместившей данную информацию и сбору доказательств.

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