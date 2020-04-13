Автора фейка о мешках для транспортировки тел умерших от коронавируса и уровне смертности ищет СК в Твери

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, сообщили сегодня, 13 апреля в главке Следственного комитета России.
Следственными органами СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).
По версии следствия, в период не позднее 19 часов 9 апреля 2020 года лицо, не обладая информацией об уровне смертности от коронавирусной инфекции (COVID-19), распространило заведомо ложные сведения о том, что в ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 7» города Твери большая смертность от коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с чем выделяют определенное количество мешков для транспортировки тел умерших.
После публикации указанного сообщения на сайте одного из интернет-изданий города Твери с ним ознакомилось не менее 131 посетителя. При этом, согласно сведениям, представленным УМВД России по Тверской области, размещенная информация не соответствует действительности.
По уголовному делу организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности, разместившей данную информацию и сбору доказательств.