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Немедленно отстранять от работы сотрудников с температурой обязали работодателей Новосибирской области

19:00 13.04.2020 Фото: pixabay.com
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В целях сдерживания распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, оперштаб региона просит при малейших признаках простуды незамедлительно вызвать на дом врача — не идти в поликлинику и не заниматься самолечением.

Немедленно отстранять от работы сотрудников с температурой обязали работодателей Новосибирской области
Вызывайте врача на дом при первых признаках простуды

При симптомах ОРВИ обращаться к врачу советуют в оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области. Сообщение распространили 13 апреля.

В целях сдерживания распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, оперштаб региона обращается к жителям области с просьбой при малейших признаках простуды незамедлительно вызвать на дом врача.

-Не идти самостоятельно в поликлинику и не заниматься самолечением! Работодатели обязаны немедленно отстранять сотрудников от работы при повышении температуры или появлении респираторных симптомов, — призвали в оперштабе.

Принимаемые в Новосибирской области меры уже позволили существенно снизить уровень заболеваемости сезонными ОРВИ, а заболеваемость гриппом сократить до единичных случаев.

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