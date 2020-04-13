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Не истерить: сгущать краски не нужно вокруг роста преступности, заявили в Кремле

19:15 13.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что рост преступности требует повышенного внимания. Лидерами по числу преступлений с начала 2020 года стали Москва, Московская область, Кубань, Челябинская и Ростовская области.

Не истерить: сгущать краски не нужно вокруг роста преступности, заявили в Кремле
Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности

Кремль фиксирует рост преступности в РФ, но призывает не сгущать краски.

«Что касается роста преступности, мы, безусловно, все это фиксируем, главным образом это, конечно, фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой», — констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник. Однако, по его мнению, «очень важно не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев, пусть даже они в ряде городов фиксируются».

«Совсем сгущать краски не нужно», — считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности «требует повышенного внимания», передает РИА Новости.

«У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться», — посоветовал Песков, комментируя мнение о возможном возвращении РФ к криминальной ситуации 1990-х годов.

По данным МВД, Москва и Московская область стали лидерами по числу зарегистрированных преступлений в январе и феврале. Всего, по данным ведомства, за первые два месяца зарегистрировано более 327 тыс. преступлений по всей России, из них почти 24 тыс. в Москве, более 12 тыс. в Московской области, 12 тыс. в Краснодарском крае, чуть более 10 тыс. в Челябинской области, замыкает пятерку Ростовская область, где зарегистрировано более 9,5 тыс. преступлений.

Наименьшее количество совершенных за этот период преступлений, по данным МВД, зарегистрировано в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Калмыкии, Ингушетии и Магаданской области.

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От редакции

С чем связан рост преступности?

Анна автоледи, 13 апреля 2020 19:43
В первую очередь, с безработицей.

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