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Предрекают новую волну COVID-19 врачи из Китая

19:30 13.04.2020 Фото: pexels
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По словам экспертов, контроль над эпидситуацией в мире зависит не от Китая, США или Европы, а от того, как с эпидемией смогут справиться именно страны, которые в наименьшей степени способны контролировать происходящее — Африки и Южной Америки.

Предрекают новую волну COVID 19 врачи из Китая
В КНР предрекли новую волну COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Предрекают новую волну COVID 19 врачи из Китая

Что делать, если из-за маски запотевают очки?Путин: Хвастаться нечем. Обстановка с COVID-19 меняется не в лучшую сторонуЕщё 626 новостей

Человечество не сможет полностью справиться с пандемией коронавируса летом этого года, в ноябре возможна новая волна заболевания, пишет портал «Хуаньцюван» со ссылкой на заведующего инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань», главу шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжана Вэньхуна.

«Вспышки <…> начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, <…> когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами», — добавил он.

Вместе с тем Чжан Вэньхун подчеркнул, что, благодаря опыту, приобретенному во время нынешней эпидемии, особенно в области диагностики, следующая волна будет не столь серьезной.

«Однако странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму», — считает эксперт.

По его словам, контроль над эпидемиологической ситуацией в мире зависит не от Китая, США или Европы, а от того, как с эпидемией смогут справиться именно страны, которые в наименьшей степени способны контролировать происходящее, передает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек умерли.

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