Представят к награде за спасение провалившихся под лед с мотосанями рыбаков сотрудников МЧС из Бердска

Алексей Молчанов, Максим Моленко и Василий Насенко из Бердского поисково-спасательного отряда в тяжелых условиях темноты грамотно провели спасательную операцию и смогли сохранить жизнь любителям рыбалки. Один из тонущих 20 минут провел в ледяной воде.

Бердские спасатели в сложных условиях спасли рыбаков, провалившихся под лёд на снегоходе

Новосибирские спасатели участвовали в поиске и спасении двух рыбаков, снегоход которых провалился под лёд. Тяга к рыбалке оказалась сильнее здравого смысла и всех запретов о выходе на весенние водоёмы. Происшествие случилось в воскресенье, 12 апреля, на Новосибирском водохранилище.

В 20.50 от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы поступила информация о том, что на Новосибирском водохранилище в районе острова Умовский снегоход (мотосани) с двумя рыбаками ушёл под лёд, один человек оказался в воде. Об этом инциденте вечером в воскресенье сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

На место оперативно были направлены спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. Пострадавшие находились в километре от берега. Поиски осложнялись неточной информацией о месте происшествия, а также плохой видимостью в темноте, рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области в понедельник. Спустя полчаса рыбаков обнаружили, доставили на берег и передали бригаде скорой помощи.

-Рыбаки неоправданно рисковали жизнью! Одному из них удалось выскочить со снегохода и закрепиться на льду, второй мужчина провалился в холодную воду, где провёл более 20 минут, зацепившись буром за кромку льда. Место происшествия имело глубину около 5 метров! Избежать трагедии помогла своевременная помощь спасателей, их профессионализм и опыт проведения поисково-спасательных операций в таких довольно сложных и опасных условиях. Им удалось обнаружить и спасти двух пострадавших, грамотно сориентировавшись в темноте на многокилометровом пространстве с разрушающимся покровом льда, — рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.

В спасательной операции было задействовано трое сотрудников МЧС России на аэролодке «Пиранья». За грамотные действия при спасении людей спасатели Бердского поисково-спасательного отряда Алексей Молчанов, Максим Моленко и Василий Насенко будут представлены к награде.

Специалисты МЧС России в очередной раз напоминают, что лёд, оставшийся на водоемах Новосибирской области, рыхлый, сильно промыт, истончён течением и практически разрушен. Не рискуйте жизнью и не выходите на лёд!

Полицейским Бердска предстоит опросить пострадавших, выяснить все обстоятельства произошедшего.