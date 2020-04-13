Как зарабатывают «коронавирусные» мошенники? О новых схемах рассказали в Сбербанке

Одни предлагают несуществующие компенсации, другие берут анализы на COVID-19 за 5000 рублей на дому, третьи предлагают дорогие лекарства от коронавирусной инфекции. Киберпреступники взяли актуальную тему на вооружение.

Сбербанк предупредил о новых «коронавирусных» схемах мошенников

Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, «компенсации за ущерб от вируса» — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — рассказал он.

Злоумышленники адаптируются и к тому, что большинство россиян теперь работает из дома удаленно. Так, говорит Кузнецов, с момента начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса популярной видеосвязи Zoom, при этом 25 процентов из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

Также мошенники в последние дни стали звонить и сообщать гражданам, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом и сейчас приедут специалисты для проведения анализа. «Стоит такая процедура пять тысяч рублей. Естественно, после получения денег мошенники исчезают», — отмечает Кузнецов.

Также людям звонят и якобы от имени работников городских поликлиник, чтобы сообщить о серьезных проблемах по результатам анализов. И жертвы, опасаясь за свое здоровье, соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств. Однако после получения и оплаты своей покупки потерпевшие спустя некоторое время обнаруживали, что приобрели безвредные пищевые добавки.

При этом 2 апреля правоохранители задержали семь участников преступной группировки, которая действует на территории республик Марий Эл и Чувашия, а также Московской и Ростовской областей и использует такую схему.

«В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги», — заключил зампред правления Сбербанка.