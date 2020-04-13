13.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Как зарабатывают «коронавирусные» мошенники? О новых схемах рассказали в Сбербанке

19:45 13.04.2020 Фото: Википедии
0

Одни предлагают несуществующие компенсации, другие берут анализы на COVID-19 за 5000 рублей на дому, третьи предлагают дорогие лекарства от коронавирусной инфекции. Киберпреступники взяли актуальную тему на вооружение.

Как зарабатывают коронавирусные мошенники? О новых схемах рассказали в Сбербанке
Сбербанк предупредил о новых «коронавирусных» схемах мошенников

Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, «компенсации за ущерб от вируса» — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — рассказал он.

Злоумышленники адаптируются и к тому, что большинство россиян теперь работает из дома удаленно. Так, говорит Кузнецов, с момента начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса популярной видеосвязи Zoom, при этом 25 процентов из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

Также мошенники в последние дни стали звонить и сообщать гражданам, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом и сейчас приедут специалисты для проведения анализа. «Стоит такая процедура пять тысяч рублей. Естественно, после получения денег мошенники исчезают», — отмечает Кузнецов.

Также людям звонят и якобы от имени работников городских поликлиник, чтобы сообщить о серьезных проблемах по результатам анализов. И жертвы, опасаясь за свое здоровье, соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств. Однако после получения и оплаты своей покупки потерпевшие спустя некоторое время обнаруживали, что приобрели безвредные пищевые добавки.

При этом 2 апреля правоохранители задержали семь участников преступной группировки, которая действует на территории республик Марий Эл и Чувашия, а также Московской и Ростовской областей и использует такую схему.

«В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги», — заключил зампред правления Сбербанка.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы бдите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что делать, если из-за маски запотевают очки?
21:11 13-04-2020
Что делать, если из-за маски запотевают очки?
Путин: Хвастаться нечем. Обстановка с COVID-19 меняется не в лучшую сторону
21:09 13-04-2020
Путин: Хвастаться нечем. Обстановка с COVID-19 меняется не в лучшую сторону
Секса нет: проблемы с эрекцией, я импотент? Что же делать?
21:09 13-04-2020
Секса нет: проблемы с эрекцией, я импотент? Что же делать?
Пристально следить за бессимптомниками и когда пойдет на спад пандемия коронавируса, рассказал эксперт из Китая
21:01 13-04-2020
Пристально следить за бессимптомниками и когда пойдет на спад пандемия коронавируса, рассказал эксперт из Китая
Умерла от стресса старушка: грабитель отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами в Казани
21:00 13-04-2020
Умерла от стресса старушка: грабитель отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами в Казани
Падение цен на недвижимость в эпидемию COVID-19 в России предсказал эксперт
20:45 13-04-2020
Падение цен на недвижимость в эпидемию COVID-19 в России предсказал эксперт
1355 человек заболели COVID-19 за сутки к 13 апреля в Москве
20:42 13-04-2020
1355 человек заболели COVID-19 за сутки к 13 апреля в Москве
Коронавирус не помешает: Доплаты учителям, бесплатное питание школьников и ремонт дорог обеспечат деньгами в Новосибирской области
20:30 13-04-2020
Коронавирус не помешает: Доплаты учителям, бесплатное питание школьников и ремонт дорог обеспечат деньгами в Новосибирской области
БердскПриказал уведомить власть о начале работы открывшиеся с 13 апреля предприятия губернатор Новосибирской области. И в Бердске
20:15 13-04-2020
Приказал уведомить власть о начале работы открывшиеся с 13 апреля предприятия губернатор Новосибирской области. И в Бердске
Вырастет число безработных в 3 раза в России, заявил Кудрин
20:00 13-04-2020
Вырастет число безработных в 3 раза в России, заявил Кудрин