Вырастет число безработных в 3 раза в России, заявил Кудрин

Падение спроса и проблемы бизнеса приведут к сокращениям и до конца года число безработных в России может вырасти до 8 млн, считает он. В 2008 году избежать такой ситуации помогла поддержка предпринимателей властями.

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.

«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск [экономики], рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», — рассказал глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что сейчас спрос на некоторые виды услуг полностью исчез: невостребованными оказались ресторанные услуги, развлечения и спорт. «Компании не знают, сколько придется так жить, вынуждены часть людей увольнять», — заметил он. Другие страны также проходят через подобный кризис. В качестве примера глава Счетной палаты привел США, где, по его словам, число увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. человек в неделю. В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, их могут уволить, говорит Кудрин.

Сравнивая ситуацию с кризисом 2008–2009 годов, Кудрин отметил, что тогда, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения о поддержке бизнеса. «Мы не избежали сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе компании, которые не всегда эффективны. В 2008–2009 годах мы не дали возможность умереть слабым», — сказал глава Счетной палаты. Сейчас ситуация аналогичная, уверен он.

В начале апреля глава Счетной палаты на совещании с президентом предупредил, что при пессимистичном сценарии ВВП России может упасть так же, как и в 2009 году, на 8%. Сейчас правительство зарезервировало на борьбу с кризисом 1,4 трлн руб., или около 1,3% ВВП. Кудрин заявил РБК, что считает этот объем недостаточным. «Общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП», — говорил он. По словам Кудрина, в этой ситуации можно было бы пойти на увеличение госдолга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг. 10 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в правительстве обсуждают новый пакет антикризисных мер, которые будут финансироваться за счет рынка заимствований.