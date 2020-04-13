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Падение цен на недвижимость в эпидемию COVID-19 в России предсказал эксперт

20:45 13.04.2020 Фото: pixabay.com
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Пока в стране не закончится история с коронавирусом, россияне не будут спешить с покупкой квартир. У среднего класса резко упали доходы, а банки более щепетильными в выборе клиентов.

Падение цен на недвижимость в эпидемию COVID 19 в России предсказал эксперт
Эксперт предсказала падение цен на недвижимость

В ближайшее время, скорее всего, не стоит ждать роста цен на рынке недвижимости. Напротив, цены будут постепенно снижаться. В отсутствие спроса застройщики не смогут повышать цены, рассказала в интервью радио Sputnik президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН), Председатель Международного клуба инвесторов «ИНТЕГРАЦИЯ» Ирина Радченко.

По словам эксперта, пока в стране не закончится история с коронавирусом, россияне не будут спешить с покупкой квартир.
«Новая история рынка недвижимости началась где-то с марта, когда резко обвалился рубль, застройщики повысили цены, продавцы вторички также решили воспользоваться моментом. Тогда были сделки, так как граждане, которые хранили деньги на рублевых депозитах, решили переложиться «в кирпичи». Был небольшой рост цен, но это был последний всплеск, когда рынок отреагировал ростом. Сейчас сделок нет по объективным причинам – органы государственной регистрации не работают», – рассказала Ирина Радченко.

Недвижимость не будет востребована по нескольким причинам.

«Первое, что нужно учитывать, – резкое падение доходов среднего класса. Кроме торговцев продуктами и санитайзерами, все испытывают трудности. Вторая проблема – из-за турбулентности на рынке труда банки будут гораздо более щепетильными в выборе клиентов. Ипотека будет носить скорее исключительный, чем массовый характер. Застройщики, может, и захотят повысить цены, но не могут это сделать в отсутствии спроса», – считает Ирина Радченко.

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