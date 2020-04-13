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1355 человек заболели COVID-19 за сутки к 13 апреля в Москве

20:42 13.04.2020 Фото: Википедии
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45,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем почти 5% из них – старше 80 лет. Также 5,5% — дети.Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 11 513 случаев коронавируса.

1355 человек заболели COVID 19 за сутки к 13 апреля в Москве
Все жители Москвы независимо от возраста сейчас обязаны не покидать места проживания
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
1355 человек заболели COVID 19 за сутки к 13 апреля в Москве

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 1355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 11513 случаев коронавируса.

45,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем почти 5% из них – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

До конца месяца в столице закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, салоны связи и магазины, где можно купить товары первой необходимости.

Все жители Москвы независимо от возраста сейчас обязаны не покидать места проживания. Выходить из дома можно в следующих случаях:
— при обращении за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;
— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;
— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания;

— если нужно вынести мусор.

Если вы находитесь в общественном месте, необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Исключение — поездки на такси.

Такие же меры введены в Подмосковье.

Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии комплекса социального развития города Москвы: +7 (495) 870-45-09, а также в спецпроекте mos.ru.

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От редакции

Потому что в Москве много людей и большая плотность?

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