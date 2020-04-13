Круглосуточно могут встать на учет по безработице жители Бердска, Новосибирска и России

Заявление через портал «Работа в России» может быть подано независимо от места жительства. Решение о признании безработным будет принято в 10-дневный срок. Такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

Утвержден временный порядок признания гражданина безработным и назначения выплат по безработице. Центр занятости в Бердске закрыт

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 года № 460 утвержден Временный порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Теперь гражданин может круглосуточно в режиме онлайн подать заявление через портал «Работа в России» о регистрации его в целях поиска подходящей работы и последующей регистрации безработным. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале «Работа в России» с использованием подтвержденной учетной записи Госуслуги (ЕСИА).

Заявление через портал «Работа в России» может быть подано независимо от места жительства в Российской Федерации. Но признание гражданина безработным и начисление пособия по безработице будет осуществляться центрами занятости населения непосредственно по месту его жительства.

Решение о признании безработным будет принято в 10-дневный срок в соответствии с временным порядком.

Временный порядок исключает необходимость предоставления в центр занятости копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информация о прежнем месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении, центры занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия. Такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

С подробной инструкцией по оформлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы можно ознакомиться по ссылке.

справка

По поручению Президента Российской Федерации усилена поддержка граждан, которые остались без работы. Ранее максимальный размер пособия по безработице был ниже уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 346 установлен максимальный размер пособия по безработице — 12 130 рублей. Для Новосибирской области он равен 14 556 рублей в месяц. Минимальное пособие по безработице — 1 800 рублей.

В условиях действия режима повышенной готовности на территории Новосибирской области по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции центры занятости, начиная с 26 марта 2020 года, перешли на работу с применением дистанционных форм взаимодействия с гражданами и работодателями.

Информация об адресах электронной почты, номерах телефонной (мобильной) связи центров занятости для осуществления взаимодействия с применением дистанционных форм взаимодействия размещены на Интерактивном портале службы занятости населения Новосибирской области. Взаимодействие через личные кабинеты граждан на Интерактивном портале будет осуществляться с авторизацией в Единой системе идентификации и аутентификации.

В случае необходимости граждане и работодатели имеют право лично прийти в центр занятости, предварительно записавшись по номерам телефонов центров занятости или через личные кабинеты на Интерактивном портале службы занятости населения Новосибирской области.