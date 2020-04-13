Путин: Хвастаться нечем. Обстановка с COVID-19 меняется не в лучшую сторону

Президент поручил правительству делать точный, профессиональный прогноз на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. А также проработать создание единого центра закупок по формированию госрезерва для борьбы с коронавирусом.

По мнению президента, в ситуации с коронавирусом у России «очень много проблем»

Властям в России на данный момент удается действовать на упреждение ситуации с COVID-19, хотя ситуация положение дел не становится лучше, заявил президент России Владимир Путин. Он призвал прорабатывать все сценарии развития ситуации, «даже самые сложные и экстраординарные». Глава государства добавил, что пик заболеваемости вирусом не пройден даже в Москве, сообщает сайт Кремля.

«Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни»,— сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ 13 апреля.

По мнению президента, в ситуации с коронавирусом у России «очень много проблем». «Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему. Особенно не нужно расслабляться, потому что, в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве»,— отметил он.

Президент поручил правительству делать точный, профессиональный прогноз на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. «Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется»,— сказал глава государства.

Он призвал использовать опыт российских военных, которые сейчас работают за рубежом. При этом, по словам президента, основные мощности Минобороны, которые могут быть задействованы в борьбе с коронавирусом, пока остаются в резерве. «На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.

Также президент поручил проработать создание единого центра закупок по формированию госрезерва для борьбы с коронавирусом. При необходимости он поручил направлять ресурсы и медиков в конкретные регионы. Путин подчеркнул, что медработники должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, а также должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

За последние сутки в 62 российских регионах выявлены 2558 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Накануне прирост составил 2186 случаев. Общее количество заразившихся достигло 18 328 человек.