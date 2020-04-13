13.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Ловить нарушителей самоизоляции разрешил МЧС, Росгварди и Роскосмосу Мишустин

21:20 13.04.2020 Фото: Кремлин.ру
1 1

Эти службы получили право составлять протоколы о нарушениях по ст. 20.6 КоАП«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Муниципалитеты также могут использовать сотрудников аварийно-спасательных служб.

Ловить нарушителей самоизоляции разрешил МЧС, Росгварди и Роскосмосу Мишустин
Глава кабмина Мишустин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц

Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства.

Согласно приложению к распоряжению правительства, такое право получили должностные лица полиции, МЧС и Росгвардии. Кроме того, таким правом наделены руководители указанных ведомств, а также должностные лица «Роскосмоса» и «Росатома», уполномоченные решать задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Эти служащие получили возможность составлять протоколы о нарушениях по ст. 20.6 Кодекса об административных нарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Такое же право получат руководители аварийно-спасательных служб и формирований, созданных органами местного самоуправления.

Ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») предусматривает штрафы за невыполнение требований режима повышенной готовности. Для граждан — от 1 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 10 тыс. до 150 тыс., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Поправки к другой статье КоАП также ввели увеличенные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания. Российские суды начали штрафовать по новым законам уже со 2 апреля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области такими полномочиями до недавнего времени были наделены должностные лица минтранса, минпромторга и минЖКХ.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кому еще разрешить ловить нарушителей?

Аноним, 13 апреля 2020 21:43
А Роскосмос где ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бушует пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
22:07 13-04-2020
Бушует пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Затравили зараженных коронавирусом на Алтае, в Кузбассе и Новосибирской области. В соцсетях призывают к насилию 1
22:00 13-04-2020
Затравили зараженных коронавирусом на Алтае, в Кузбассе и Новосибирской области. В соцсетях призывают к насилию
Американская трагедия: 22 000 человек умерли в США от коронавируса
21:55 13-04-2020
Американская трагедия: 22 000 человек умерли в США от коронавируса
БердскНикто не заболел COVID-19 на вечер 13 апреля в Новосибирской области. Итог прежний - 46 больных
21:48 13-04-2020
Никто не заболел COVID-19 на вечер 13 апреля в Новосибирской области. Итог прежний - 46 больных
Заразились коронавирусом трое полицейских в Ярославской области
21:45 13-04-2020
Заразились коронавирусом трое полицейских в Ярославской области
Запретят пассажирам ездить без масок в маршрутках Новосибирска с 14 апреля 5
21:30 13-04-2020
Запретят пассажирам ездить без масок в маршрутках Новосибирска с 14 апреля
Бердск#Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»? 15
21:20 13-04-2020
#Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»?
Ловить нарушителей самоизоляции разрешил МЧС, Росгварди и Роскосмосу Мишустин 1
21:20 13-04-2020
Ловить нарушителей самоизоляции разрешил МЧС, Росгварди и Роскосмосу Мишустин
Круглосуточно могут встать на учет по безработице жители Бердска, Новосибирска и России
21:15 13-04-2020
Круглосуточно могут встать на учет по безработице жители Бердска, Новосибирска и России
Что делать, если из-за маски запотевают очки?
21:11 13-04-2020
Что делать, если из-за маски запотевают очки?