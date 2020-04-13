Ловить нарушителей самоизоляции разрешил МЧС, Росгварди и Роскосмосу Мишустин

Эти службы получили право составлять протоколы о нарушениях по ст. 20.6 КоАП«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Муниципалитеты также могут использовать сотрудников аварийно-спасательных служб.

Глава кабмина Мишустин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц

Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства.

Согласно приложению к распоряжению правительства, такое право получили должностные лица полиции, МЧС и Росгвардии. Кроме того, таким правом наделены руководители указанных ведомств, а также должностные лица «Роскосмоса» и «Росатома», уполномоченные решать задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Эти служащие получили возможность составлять протоколы о нарушениях по ст. 20.6 Кодекса об административных нарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Такое же право получат руководители аварийно-спасательных служб и формирований, созданных органами местного самоуправления.

Ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») предусматривает штрафы за невыполнение требований режима повышенной готовности. Для граждан — от 1 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 10 тыс. до 150 тыс., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Поправки к другой статье КоАП также ввели увеличенные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания. Российские суды начали штрафовать по новым законам уже со 2 апреля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области такими полномочиями до недавнего времени были наделены должностные лица минтранса, минпромторга и минЖКХ.