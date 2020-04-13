Ловить нарушителей самоизоляции разрешил МЧС, Росгварди и Роскосмосу Мишустин

Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства.
Согласно приложению к распоряжению правительства, такое право получили должностные лица полиции, МЧС и Росгвардии. Кроме того, таким правом наделены руководители указанных ведомств, а также должностные лица «Роскосмоса» и «Росатома», уполномоченные решать задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Эти служащие получили возможность составлять протоколы о нарушениях по ст. 20.6 Кодекса об административных нарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Такое же право получат руководители аварийно-спасательных служб и формирований, созданных органами местного самоуправления.
Ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») предусматривает штрафы за невыполнение требований режима повышенной готовности. Для граждан — от 1 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 10 тыс. до 150 тыс., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Поправки к другой статье КоАП также ввели увеличенные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания. Российские суды начали штрафовать по новым законам уже со 2 апреля.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области такими полномочиями до недавнего времени были наделены должностные лица минтранса, минпромторга и минЖКХ.