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Заразились коронавирусом трое полицейских в Ярославской области

21:45 13.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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У двоих диагноз подтвержден, у одного — положительный первый тест. Сотрудников полиции поместили в инфекционную больницу. Контактировавшие с инфицированными лица тоже помещены на карантин. Здание УМВД дезинфицируют.

Заразились коронавирусом трое полицейских в Ярославской области
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Два сотрудника главного управления МВД по Ярославской области заболели коронавирусом, еще у одного предварительный тест показал положительный результат, сообщило правительство региона в понедельник.

По последним данным, в Ярославской области зарегистрировано 27 случаев заболевания, шесть человек выздоровели и выписаны.

«На данный момент среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 — два сотрудника Управления МВД России по Ярославской области. Еще у одного предварительно положительный тест отправлен на подтверждение в московскую лабораторию. Все они госпитализированы в областную инфекционную больницу, где проходят лечение», — говорится в сообщении.

Контактировавшие с инфицированными лица тоже помещены на карантин. У всех взяты анализы на наличие вируса.
«В главном здании УМВД проведены необходимые дезинфицирующие мероприятия», — проинформировали власти.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», все полицейские проинструктированы о мерах безопасности при эпидемии коронавируса, имеют средства защиты.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.

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