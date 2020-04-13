Затравили зараженных коронавирусом на Алтае, в Кузбассе и Новосибирской области. В соцсетях призывают к насилию

ФСБ и прокуратура разбираются по фактам травли. Утечка персональных данных происходит из региональных минздравов. И это тоже стало поводом для вмешательства правоохранителей.

Правоохранительные органы и власти в регионах Сибири разбираются со случаями травли людей, зараженных коронавирусом

Случаи неадекватной реакции окружающих в отношении людей, зараженных коронавирусом, стали предметом разбирательств со стороны правоохранительных органов и властей регионов Сибири.

Так, УФСБ России по Алтайскому краю заинтересовалось материалами травли жительницы Барнаула, заразившейся коронавирусом. Специалисты проведут лингвистическую экспертизу материалов, связанных с травлей жительницы Барнаула, первой в регионе заразившейся коронавирусом, сообщили в понедельник в пресс-центре регионального управления ФСБ.

«Материалы, связанные с травлей жительницы Барнаула, поступили в ФСБ на прошлой неделе. Сейчас по ним проводится лингвистическая экспертиза», — передает «Интерфакс-Сибирь».

Речь идет о публикации комментариев в соцсети, направленных против местной жительницы, имя которой стало известно после утечки сводки главного внештатного эпидемиолога регионального Минздрава РФ Ирины Переладовой. По данным Генпрокуратуры РФ, в этих комментариях были призывы к насильственным действиям против женщины, заразившейся коронавирусом после поездки в Доминикану. Гепрокуратура РФ направила материалы проверки в УФСБ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В Кемерово врач-педиатр Алексей Левин стал героем публикаций в соцсетях в связи с якобы заражением коронавирусом. Он сообщил, что намерен обратиться в полицию по поводу этих фейков.

«За этот месяц я узнал о себе, что нарушаю режим карантина и хожу по всему городу, заражая людей, и (что меня) около дома скрутила нацгвардия, и это «достоверный факт». Официально заявляю — никаких положительных результатов у меня не выявляли, приемов к тому же я не вел», — написал Левин в соцсетях.

По его словам, находясь на двухнедельном карантине после возвращения из Испании, он читал про себя слухи, связанные с коронавирусом. В частности, Левин опубликовал фрагмент переписки двух мужчин, в котором они пишут, что у него якобы был выявлен положительный результат на коронавирус, при этом он неделю якобы вел прием детей в поликлинике.

Аналогичный случай ранее произошел в Новосибирской области. Там региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 распространил сообщение о том, что происходившая рассылка в мессенджерах о сотруднице медицинской организации в Первомайском районе, вернувшейся из Испании и якобы зараженной коронавирусом, недостоверна. Медицинская организация подала заявление в правоохранительные органы.

«Также в полицию намерена обратиться педиатр из Пашино. В социальных сетях распространяют недостоверные сведения о том, что она больна коронавирусом, заразила детей в поликлинике и находится в реанимации», — сказано в сообщении.

Оперштаб призвал население доверять только официальным источникам информации.

Случай травли семьи, в которой ребенок оказался зараженным COVID-19, зафиксирован и в Иркутской области.

Как сообщалось, администрация Усть-Кутского района Иркутской области направила обращение в главное управление МВД по региону по поводу травли семьи, в которой ребенок заразился коронавирусом, сообщается в понедельник на сайте муниципалитета.

«После публикации информации оперштаба (…) о появлении в Усть-Куте первого зараженного в социальных сетях города начали появляться данные о семье, а также оскорбления и угрозы. В общегородской вайбер-группе оказались данные о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребенка, а также персональные данные всех членов семьи», — говорится в сообщении.

В своем обращении власти просят проверить факты разглашения персональных данных и травли семьи.

По данным районной администрации, женщина с двумя детьми вернулась в Усть-Кут с отдыха в Таиланде, 14 дней пробыла на самоизоляции, после чего без признаков заражения вышла на работу. Через сутки после этого из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пришли результаты анализов всей семьи на новую коронавирусную инфекцию.

«У женщины и ее старшей дочери анализы были отрицательные, а у семилетнего ребенка тест показал положительный результат. При этом у ребенка нет признаков заболевания, течение COVID-19 проходит бессимптомно», — сказано в сообщении.

Семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире.

«К ним прикреплен отряд полиции для охраны», — отмечено в сообщении.