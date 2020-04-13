Бушует пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Правоохранители установили личность возможного поджигателя, он был задержан, открыто уголовное дело, ведется разбирательство.

400 тонн воды ежедневно и практически круглосуточные усилия пожарных не помогли пока взять под контроль распространение пламени в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, пишет Евроньюс.

В коммюнике Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится, что «наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами».

Радиационная обстановка в Киеве и Киевской области, по данным спасателей (на них ссылается ТАСС), «стабильная» и содержание радионуклидов в воде не превышает допустимых значений».

Возгорание произошло 4 апреля.

Правоохранители установили личность возможного поджигателя, он был задержан, открыто уголовное дело, ведется разбирательство.