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Бушует пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

22:07 13.04.2020 Фото: Ukraine Chernobyl FireCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedYaroslav Yemelianenko
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Правоохранители установили личность возможного поджигателя, он был задержан, открыто уголовное дело, ведется разбирательство.

400 тонн воды ежедневно и практически круглосуточные усилия пожарных не помогли пока взять под контроль распространение пламени в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, пишет Евроньюс.

В коммюнике Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится, что «наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами».

Радиационная обстановка в Киеве и Киевской области, по данным спасателей (на них ссылается ТАСС), «стабильная» и содержание радионуклидов в воде не превышает допустимых значений».

Возгорание произошло 4 апреля.

Правоохранители установили личность возможного поджигателя, он был задержан, открыто уголовное дело, ведется разбирательство.

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