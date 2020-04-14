Лунный календарь посева и ухода за растениями на 13 -14 апреля 2020 года: Что нельзя делать на убывающую луну

Характеристики Луны на 13 апреля 2020 года
На дату 13.04.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 20 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 66%. Восход Луны в 01:36, а закат в 08:36.
Хронология лунных дней
- 19 лунный день c 00:20 12.04.2020 по 01:36 13.04.2020
- 20 лунный день c 01:36 13.04.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 13 апреля 2020
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. это средний по плодородности знак. Обеспечивает хороший урожай, который долго и хорошо хранится, правда, плоды бывают среднего размера.
Семенной материал очень высокого качества, семена долго сохраняют всхожесть. Растения, посеянные и посаженные в эти дни, всходят медленно, но дружно. Имеют мощную корневую систему, крепкий стебель и хотя растут медленно, приобретают выносливость, устойчивость к различным повреждениям, болезням, перепадам температур, засухе, морозам.
Деревья и многолетние кустарники будут долго плодоносить, особенно те культуры, которым придется расти и плодоносить в засушливых или очень холодных условиях. Многолетние и однолетние цветочные растения имеют крепкий стебель и некрупные, но красивой формы цветы.
Благоприятно в козероге:
- замачивание семян;
- посев, посадка на долгое хранение и на семена, также пересадка овощных растений, особенно картофеля, корнеплодных и луковых;
- посев и посадка деревьев и кустарников, бобовых, зерновых;
- посадка подвоев для дальнейшей перепрививки;
- посевы и посадки подзимние и многолетних растений, зимующих в открытом грунте;
- можно пересаживать растения с ослабленной корневой системой, а также те цветы, которым предстоит зимовать на холодных подоконниках;
- корневая и некорневая подкормка растений;
- обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков;
- заготовление сена;
- защита от болезней и вредителей;
- уборка на длительное хранение и на семена;
- заготовка корней лекарственных растений;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в козероге посев и посадка следующих культур:
- овощных: арахис, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, перец горький, редис, редька, репа, свекла, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: базилик, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, шпинат, щавель;
- плодово-ягодных: абрикос, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
- полевых: гречиха, ячмень;
- цветов: ирис;
- комнатных растений: драцена (деремская, душистая), конофитум Фридриха, лавр благородный, лапидария Маргарет, ларгиродерма яичковидная, пальмы веерные (хамеропс приземистый, трахикарпус Форчуна, вашингтония нитеносная), толстянка (серебристая, серповидная), фикус (Бенджамина, бенгальский, лировидный), фикус эластик (каучуконосный), хвойные растения, юкка слоновая.
Не благоприятно в козероге:
- работать с корнями растений.
20 лунный день (±)
13 апреля 2020 года в 12:00 — 20 лунный день. этот день желательно посвятить работе с наземной частью растений. В этот день повышается давление на нижнию часть растений, соки идут к корням, питая их. Растения в этот момент отдыхают и плохо растут.
Рекомендуется в 20 лунный день:
- уборка урожая культур, у которых съедобной является подземная часть;
- уборка урожая для длительного хранения;
- прищипывать, делать прививки и перепрививки;
- высаживать, обрезать деревья;
- избавляться от вредителей и сорняков;
- подкармливать растения и вносить удобрения;
- прореживать всходы, обрезать усы;
- уборка опавшей листвы.
Не рекомендуется в 20 лунный день:
- любые манипуляции с корнями;
- обильный полив.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (±)
День недели — понедельник, этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи — с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.
В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.
Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.
А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.
14 апреля 2020 года в 12:00 — 21 лунный день. день активных действий в огороде и саду. В этот день имеются все шансы избавиться от всего, что приносит вред.
Рекомендуется в 21 лунный день:
- уборка корнеплодов, насыщенных полезными элементами, а так же уборка лекарственных растений;
- обрезка деревьев, прививки, подкормка, особенно, прикорневая.
Не рекомендуется в 21 лунный день:
- прищипка и пикирование;
- обильный полив.
Влияние дня недели (+)
День недели — вторник, этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.
Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!
Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.
Источник: Мир космоса