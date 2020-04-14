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Лечь под нож и отдать свой орган: 54 человека пожертвовали собой ради родственников в регионе. В Бердске никто

19:26 14.04.2020, Алена Романцова Фото: svit24.net
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В Бердске с пересаженными органами живет 24 человека. Стали донорами после смерти за последние три года в Новосибирской области 61 человек.

Лечь под нож и отдать свой орган: 54 человека пожертвовали собой ради родственников в регионе. В Бердске никто
Законопроект о донорстве органов и их трансплантации направлен в правительство РФ
Сюжет: Спаси меня, донор
Лечь под нож и отдать свой орган: 54 человека пожертвовали собой ради родственников в регионе. В Бердске никто

Лечь под нож и отдать свой орган: 54 человека пожертвовали собой ради родственников в регионе. В Бердске никто«Она желтела и умирала на глазах»: отдала часть печени сестре Надежда из Новосибирска. Истории доноровЕщё 5 новостей

Сколько жителей стали донорами своим родным при жизни? Об этом «Курьер. Среда. Бердск» в интервью рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков. Напомним, Александр Юрьевич рассказывал, что многие люди обречены на постоянное лечение, а иногда даже на смерть. Операций по пересадке органов проводится катастрофически мало. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов о пересадке органов — «Спаси меня, донор».

— При жизни стали донорами своим родственникам в области в 2017 году – 18 человек, в 2017 году – 16, 2019 – 15, в 2020 году 5. Из них также из Бердска ни одного не было пациента, которому стали донорами родственники, и один пациент был из Искитима, — рассказал Александр Юрьевич.

Всего переживших трансплантацию в 2017 году в регионе было 48 человек. Стали донорами после смерти за последние три года в Новосибирской области 61 человек. В Бердске с пересаженными органами живет 24 человека. В Искитиме таких 18 человек. В списке ожидания трансплантации сейчас находятся 124 пациента в регионе (из них четверо детей). Из них 5 человек из Бердска и 10 — из Искитима.

Доктор напомнил о том, что «все мы ходим под Богом», и что в любое время с каждым из нас может случиться несчастье, кому-то может понадобиться трансплантация, а кто-то может стать и посмертным донором.
Напомним, Александр Юрьевич рассказывал, что свое мнение жители, могут ли у них изъять органы после смерти, могут написать на бумаге и вложить в паспорт. В рамках нового законопроекта о донорстве будет создана федеральная база. Туда граждане смогут внести свое разрешение или отказ, а пока такой базы нет. Читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Отдали бы свой орган родственнику?

Аноним, 14 апреля 2020 11:32
Тем кому пересадили чужие органы, нужно до конца жизни принимать препараты, которые полностью подавляют иммунитет, для того чтобы организм не уничтожил чужой инородный орган! Для таких "счастливчиков" любой соседский чих может стать смертелен, при полностью подавленном иммунитете, вы этого не знали? Представьте что они думают про пневмонию или коронавирус. Если человек поленился найти по психосоматике причину разрушения органа своим организмом, то сколько в него органов не пересаживай, он их все до одного угробит, также, как свой родной удалённый орган! Простой пример Рокфелер, который пересаживал шесть сердец. "Кроме сердец, Рокфеллер дважды перенес пересадку почек — в 1998 и 2004 годах. Не исключено, что к необходимости трансплантации привел прием иммуноподавляющих препаратов, которые нарушают работу почек.Последнее сердце Рокфеллер получил совсем недавно, в конце 2016 года.Предыдущее перестало функционировать спустя всего неделю после того, как врачи предупредили миллиардера об изнашивании органа. О своих операциях Рокфеллер не слишком распространялся. Подробностей о них нет ни в мемуарах, ни в прессе. Это неудивительно, учитывая негативную реакцию общественности на сообщения о самом факте операции — люди по всему миру выражали сильные сомнения, что Рокфеллер получал новые сердца в порядке очереди на трансплантацию, и обвиняли его в том, что он лишил кого-то из других больных возможности выжить. Учитывая дефицит донорских сердец, даже повторные пересадки — довольно редкое явление.
Впрочем, работавшие с миллиардером трансплантологи связь между состоятельностью Рокфеллера и полученными органами отрицали."

https://www.gazeta.ru/science/2017/03/20_a_10585925.shtml

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