5 первых симптомов преддиабета. Узнай!

Если уровень сахара повышается до 126 мг/дл и выше, значит у вас диабет. Изменения в пределах этих границ расценивается как преддиабетическое состояние.

Ошибка в диагностике может привести к смерти

Преддиабет – это состояние, при котором уровень сахара в крови превышает допустимую норму, но еще не достигает показателей диабета II типа. Натощак этот показатель у здорового человека не должен подниматься выше 100 мг/дл. Если уровень сахара повышается до 126 мг/дл и выше, значит у вас диабет. Изменения в пределах этих границ расценивается как преддиабетическое состояние. Давайте разберем основные симптомы, которые помогут обнаружить надвигающуюся болезнь на ранних стадиях.

Беспричинное повышение веса

Если вы не едите слишком много, физически активны, но по неизвестной причине не можете удержать нормальный вес, то возможно у вас преддиабет. Риск заболеть увеличивается с возрастом. Диабет чаще всего наблюдается у людей с избыточным весом. По этой причине нужно с ранних лет заниматься спортом, и при необъяснимых скачках веса обращаться к врачу.

Проблемы с кожей

Изменение цвета кожи, темные пятна и отметки на ней являются одним из симптомов преддиабета. Проверить своё здоровье особенно важно тем людям, у которых начала темнеть кожа в районе шеи, подмышек и тех областей, где кожа достаточно тонкая.

Снижение качества сна

Бессонница, частое пробуждение посреди ночи, ранние подъемы могут оказаться признаком преддиабетического состояния. Кроме того, низкое качество ночного отдыха способствует набору лишнего веса и, соответственно, увеличивает риск заболеть сахарным диабетом.

Затуманенное зрение

Диабет – не единственная причина подобной проблемы со зрением, но так называемая пелена перед глазами является основным симптомом преддиабета.

Упадок сил

Если у вас был насыщенные день, вы были все время на ногах и к вечеру чувствуете себя обессиленным, то это нормально. Однако если еще утром вы чувствуете, что у вас нет сил и энергии что-либо делать, а хороший отдых и сон не решают проблему, то это повод обратиться к врачу, поскольку высока вероятность, что у вас преддиабет.

Источник: medicinform.net