Когда закончится учебный год в Бердске: Покажут оценки школьников

Перед руководителями школ стоит серьезная задача — определить, как реализована школьная программа по итогам третьей и начала четвертой четвертей. Все ли основные моменты выданы.

Скоро станет известно когда закончится учебный год у школах

Министерство просвещения разрешило регионам при необходимости завершить учебный год для учащихся 1-8 классов досрочно и перенести на следующий год часть учебных программ.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, в конце прошлой недели из министерства посвящения пришло письмо с рекомендацией завершить учебный год для учащихся 1-8 классов досрочно.

В пятницу, 10 апреля, заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова провела совещание в режиме видеоконфенцсвязи с руководителями органов управления образования Новосибирской области, где было рекомендовано посмотреть внимательно выполнение учебной программы по каждому классу.

— Перед руководителями школ Бердска стоит серьезная задача определить, как реализована школьная программа по итогам третьей и начала четвертой четвертей. Все ли основные моменты выданы? Как можно организовать дальнейшую работу? В ближайшее время станет известно, когда закончат учиться и уйдут на летние каникулы школьники в Бердске, — подчеркнула Жанна Леонидовна в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 13 апреля.