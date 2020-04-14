Как правильно стирать одежду в период пандемии коронавируса?

Переступив порог своего дома, необходимо еще в коридоре снять всю одежду, в которой вы выходили. На ней может оказаться вирус. Идеальный вариант – сразу начать стирку.

Рекомендуется стирать одежду в воде, температура которой должна составлять 40-60 градусов

Борьба с новым видом коронавируса продолжается. Огромное количество людей сидит дома, ограничив социальные контакты, тщательно моет руки и обрабатывает поверхности. При этом важно не упускать из виду одежду, в которой мы периодически выходим на улицу за необходимыми покупками, поскольку она тоже требует специальной обработки. Как правильно дезинфицировать одежду, чтобы не заразиться коронавирусом?

Стирать одежду сразу, как вернулись домой

Переступив порог своего дома, необходимо еще в коридоре снять всю одежду, в которой вы выходили. На ней может оказаться вирус. Идеальный вариант – сразу начать стирку. Если по каким-либо причинам вы не можете сделать это немедленно, поместите одежду в специальную корзину или мешок для белья, который будет использоваться исключительно для одежды, в которой вы ходите на улицу.

Стирка при помощи моющего средства

Одежда, в отличие от других твердых поверхностей имеет слои, в которые может попасть возбудитель болезни. Вот почему важно не просто подвергать ее поверхностной очистке и дезинфекции, а полноценно стирать. Лучше если вы замочите одежду в моющем средстве. Это важно делать особенно после посещения больницы.

Стирка в горячей воде

Рекомендуется стирать одежду в воде, температура которой должна составлять 40-60 градусов. Это условие обязательно в случаях, если вы осуществляете стирку вручную.

Применение отбеливателя

Одним из самых эффективных средств для обработки поверхностей является отбеливатель. Однако его можно использовать и при стирке одежды. При этом чтобы не испортить свои вещи, необходимо быть очень внимательным и правильно подобрать средство, которое подойдет для той ил иной ткани.

Меры предосторожности

Когда вы приходите домой, вы должны быть аккуратны и ни к чему не прикасаться в жилом помещении. При этом говоря о стирке, нужно понимать, что абсолютно всю одежду, в которой вы входили на улицу, стирать не нужно. Обработке должны подвергаться только те вещи, на которых мог попасть вирус. Важно также мыть руки после стирки.

Источник: medicinform.net