Что такое коргазм у женщин спортивном зале?

Разновидностей женского оргазма много. Например коргазм. Почему он настигает только избранных представительниц прекрасного пола и только во время тренировки?

Причиной любого оргазма является большой приток крови к половым органам и последующая разрядка

Разновидностей женского оргазма много. Например коргазм. Почему он настигает только избранных представительниц прекрасного пола и только во время тренировки? Можно ли его вызвать или это спонтанное неконтролируемое явление? И вообще, нормально ли испытывать оргазм без секса?

Название этот вид оргазма позаимствовал у двух слов – кор (мышцы кора – те, которые поддерживают позвоночник, таз и бёдра в стабильном положении) и собственно оргазм (сильное чувство наслаждения, удовлетворения). Он достигается за счёт напряжения, компрессии мышц, при этом нет никакой дополнительной стимуляции наружных половых органов.

Впервые о коргазме поведали миру не женщины, а биолог сексолог Альфред Кинси в середине прошлого века. Потом эта тема не поднималась, пока 8 лет назад, в 2011 году, американские учёные не решили провести более детальное исследование.



Кому достаётся миотонический оргазмКонечно, исследования подобного рода не могут иметь 100% достоверный результат, потому что:

не все женщины способны испытывать оргазм;

не у всех это явление носит яркий и выраженный характер;

не все готовы делиться личными ощущениями;



часто люди занимаются спортом, но не выкладываются полностью.Тем не менее исследование показало, что чаще коргазм наступает у тех, кто делает упражнения на мышцы кора с использованием тренажёров и без них, занимается бегом, йогой, плаваньем, лазит по канату; у тех, кто занимается очень интенсивно – миотония случается с изнурёнными, уставшими мышцами.

Участницы опроса по-разному описывали свои ощущения. У кого-то это яркий всплеск, у кого-то тихая пульсация и возбуждение, но пропустить сам момент невозможно. Никто из опрашиваемых не думал о сексе, не видел ничего возбуждающего, когда это произошло впервые.

В исследовании участвовали женщины и девушки от 18 до 63 лет.

Физиология процесса



Причиной любого оргазма является большой приток крови к половым органам и последующая разрядка. В данном случае приток происходит из-за интенсивной работы мышц.

Плюс ко всему, при высокой физической активности в кровь выбрасываются гормоны радости (эндорфины, серотонин), что дополнительно стимулирует мозговые центры, отвечающие за удовольствие. Именно по вине этих центров и происходит разрядка.

Можно ли намеренно вызвать коргазм

Можно. Но нужно очень усердно заниматься. Мышцы должны устать. Причём именно на канате/тренажёре «Капитанский стул» или каком-то ещё/при плаванье. То есть устать от одних упражнений и перейти к другим чисто ради оргазма не получится.

Некоторым девушкам достаточно 15 раз поднять ноги, качая пресс. Они делают 5-6 подходов и на каждом получают удовольствие. А кто-то делает по 70-80 подъемов и ничего не ощущает. Всё очень индивидуально.

Чем натренированнее тело, тем проще поймать удовольствие.

Нормально ли иметь коргазм

Сексологи разных стран по-разному трактуют оргазмы вне сексуальной близости. То, что считается нормой, например, в Европе, в России относят к отклонениям в сексуальном поведении. Однако, коргазмы случаются с большим количеством женщин во всём мире и им (коргазмам) безразлично, кто и как это объясняет.

Источник: medicinform.net