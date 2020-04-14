Адские очереди, дефицит врачей и медоборудования: ответы главврача ЦГБ Аллы Дробинской на вопросы жителей Бердска

50 обращений были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Ответы, к сожалению, получены не на все вопросы. Они будут вновь собраны и направлены в минздрав.

Алла Дробинская старается восстановить медицину Бердска

Ответы на вопросы жителей к главному врачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской собрал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, 50 обращений были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Алла Николаевна отметила, что в Бердске накопилось много проблем в медицине, которые нужно оперативно решать в первую очередь. Вопросы были направлены в минздрав Новосибирской области. Ответы получены в январе 2020 года. Ответы, к сожалению, получены не на все вопросы. В ближайшее время мы соберем неотвеченные вопросы и вышлем их еще раз главному врачу и в минздрав.

Публикуем все вопросы и ответы в виде интервью. Читайте.

1.



— Сейчас система электронной очереди в детской поликлинике №2 установлена и находится в стадии запуска. Также после ремонта электронная очереди будет запущена в детском отделении №1, — отмечено в официальном ответе за подписью министра здравоохранения региона.

Отметим, что «Курьер. Среда. Бердск» неоднократно писал об очередях в детских поликлиниках. Бердчане сообщали, что в больницах «сущий ад»: маленькие пациенты часами стоят в очереди «без кислорода».

Напомним, ремонт детской поликлиники №2 за 10,7 млн рублей Бердска принял вице-губернатор Юрий Петухов Новосибирской области 20 ноября 2019 года. Здесь на первом этаже установлены терминалы для получения талончиков в регистратуру на прием. На втором этаже создан зал ожидания с новыми диванами, напротив которых висит табло с указанием очереди.

2.



— Для разделения потоков пациентов (больных и здоровых) в детской поликлинике №2 после капитального ремонта открыт кабинет неотложной помощи, где ведется прием больных детей, обратившихся впервые. После завершения ремонта в больнице №1, там будет открыт такой же кабинет, — отмечено в официальном ответе за подписью министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

В регистратуре поликлиники отметили, что если вы не успели в кабинет неотложной помощи до 12.00, вы все равно можете приехать в поликлинику и врач вас посмотрит в «боксе». Он назначит лечение. Если ребенку нужна срочная помощь, можно вызвать «скорую».

3.

Также горожане пожаловались главному врачу Алле Дробинской на очереди на участке №16 . Она ответила, что на количество пациентов там ниже среднего. Но увеличила время приема до четырех часов.

— Проблема отсутствия педиатра на участке №16. Уже несколько лет одна врач на два участка, а по факту и на три, и четыре. Детей, в том числе новорожденных, на данном участке много, очереди огромные, время приема минимальное. Многие жители вынуждены обращаться в коммерческие клиники, — сообщают читатели.

— Прием пациентов участка №16 осуществляет участковый врач педиатр Козина Т.П. Прием ведется по предварительной записи. Количество пациентов данного участка соответствует среднему по поликлинике. Также для улучшения доступности оказания первичной медико-санитарной помощи с 16.12.2019 г. увеличено время приема участковых врачей педиатров, и в настоящий момент составляет 4 часа, — прозвучало в официальном ответе за подписью министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

Бердчане также жалуются на огромные очереди в регистратуру, нехватку врачей, плохое медицинское оборудование и низкое качество обслуживания медиками. Читайте ответы на все ставившиеся вопросы в сюжете «Главврач Дробинская отвечает».

4.

Бердчанам приходится часами стоять в очередях из-за перегруженных участковых врачей. Они не могут говорить о качестве медицинской помощи при такой работе педиатров. Новый главврач отметила, что приняла 4 новых педиатров и нового заведующего педиатрическим отделением.

— Как такое возможно — два врача педиатра на 9 педиатрических участков? О каком качестве медпомощи можно говорить. Почему не выводят в связи с производственной необходимостью заведующего, заместителя главного врача по детству? — обратились горожане.

— На нашем участке уже давно нет педиатра (86 участок). В детской поликлинике на Микрорайоне катастрофически не хватает педиатров, многие уволились. Были в июле на приеме, один педиатр на четыре участка работала — очередь неимоверная, — написала Елена.

— В период, когда начинается посещение детей после летних каникул, а это, в основном, август месяц, организовать прием педиатров. Врач принимает детишек от 3 участков! Вот и приходится стоять по 2 часа в очереди. Запись уже отсутствует, а пройти надо, — написали бердчане.

В официальном ответе за подписью министра здравоохранения Константана Хальзова, Алла Николаевна ответила, что в Бердске очень большая нехватка кадров. Но постепенно этот вопрос решается.

— По штатному расписанию в настоящее время не хватает 14 врачей-педиатров. Один врач педиатр обслуживает в среднем 3 участка. С момента назначения нового главного врача БЦГБ Аллы Дробинской приняты на работу 4 педиатра, а также заведующий педиатрическим отделением, который ведет прием пациентов.

Также в ответе прозвучало, что для разделения потоков пациентов (больных и здоровых) в детской поликлинике №2 после капитального ремонта открыт кабинет неотложной помощи, где ведется прием больных детей, обратившихся впервые. После завершения капитального ремонта детского отделения №1, там также будет открыт кабинет неотложной помощи детям. Также напомним, что увеличено время приема участковых педиатров до 4 часов.

5.

Профанацией назвали способ прохождения медкомиссии для детского сада в детских поликлиниках жители Бердска. Летом 2019 года невролог и окулист находились в отпуске, а лор просто не работает в детской. Руководство поликлиник отмечает, что за консультацией отсутствующих узких специалистов бердчанам придется ехать в областную больницу Новосибирска.





В официальном ответе за подписью министра здравоохранения Хальзова отмечено, что лора действительно нет в детских поликлиниках Бердска. И для консультации у него и у невролога придется ехать в Новосибирск.

— В детской поликлинике работает хирург, психиатр, офтальмолог, эндокринолог. На консультативный прием к неврологу и оториноларингологу дети направляются в Новосибирскую областную клиническую больницу. Направление на консультативный прием в неотложной ситуации выдастся в кратчайший срок. По вопросам направлениям к узким специалистам в областную необходимо обращаться к заведующему поликлинической службой Крапивникову С.В., — сказано в официальном ответе.

6.

Горожане просили провести качественный ремонт детской поликлиники №1. Благоустроить двор и даже направить канализацию в городскую сеть, «чтобы не растекались микробы». Детскую открыли после ремонта 10 февраля .

— Когда наконец будет закончен комплексный и качественный ремонт территории детской поликлиники на ул. Ушакова? Нужно: спилить аварийные тополя с пухом, заменить их на новые крупномерные ели. Установить качественный вандалоустойчивый забор, желательно с элементами чугунной ковки. Сейчас местами сетка, местами разбитые бетонные плиты, местами кустарник, местами нет ничего. Сделать нормальное освещение всей территории, в том числе со стороны ул. Олега Кошевого. Установить качественную систему видеонаблюдения. Без мертвых зон. С удаленным доступом к камерам из дежурной части ОМВД по г. Бердску. Заасфальтировать качественно территорию. Во дворе вместо вытоптанного газона сделать сплошную асфальтированную парковку для авто пациентов. С нормальной разметкой, — обратились жители.

Также горожане предлагают сделать нормальную качественную ливневую канализацию с территории сразу в городскую ливневую сеть — «больничные микробы не должны растекаться по улицам Ушакова и К. Маркса». Сделать косметический ремонт стен ТП (кирпичная электробудка) по дворе. «Установить нормальные мусорные баки с крышками, чтобы медицинские отходы не разлетались по округе».

Жители отмечают, что требуется ремонт колодца канализации (около К.Маркса №32). В него может кто-нибудь упасть со смертельным исходом рано или поздно. Желательно установить вандалоустойчивые лавочки во дворе со стороны К. Маркса. Около приличных детских больниц установлены скульптуры матери и ребенка. Пример — детская поликлиника в Новосибирске на ул. Рассветная, пишут горожане.

— Сроки капитального ремонта педиатрического корпуса Бердской центральной городской больницы, с заменой кровли, а также вопрос благоустройства территорий (организация проездов, тротуаров, парковок, озеленение, ограждение территории) детской больницы по адресу ул. Ушакова №7 и детского поликлинического отделения ЦГБ по адресу ул. К. Маркса №28 находя на стадии согласования, — звучит в официальном ответе за подписью министра здравоохранения Константина Хальзова.

Напомним, скандальный ремонт ЦГБ Бердска по путинскому проекту «Здравоохранение» должна была принять инспекция минздрава. Ремонт за 10,7 млн рублей детской поликлиники №2 Бердска принял вице-губернатор Юрий Петухов Новосибирской области. Детскую поликлинику №1 открыли после ремонта 10 февраля.

7.

В ЦГБ критический дефицит кадров. Новый главврач Алла Дробинская, отвечая на вопросы горожан о проблемах медицины, рассказала о том, как стимулируют медиков на работу. Медикам помогают надбавками, 12 сотрудников имеют служебное жилье.

Как стимулируют медиков к работе?

— медицинским работникам компенсируется стоимость аренды жилья в размере 5 тыс. рублей.

— единовременная денежная выплата в размере 300 тыс. рублей предоставляется врачам, завершившим обучение в клинической интернатуре, ординатуре по специальности «терапия», «педиатрия», «скорая медицинская помощь» и заключившим в периоде 01.09.2013 по 01.10.2017 трудовой договор с медицинской организацией, находящейся в государственной собственности Новосибирской области. С 2015 года выплаты получили 10 врачей.



— устанавливаются надбавки за качество выполняемых работ интенсивность и высокие результаты работы, а так же индивидуальные надбавил за увеличение объема выполняемых работ.— на сегодняшний день 12 сотрудников ЦГБ Бердска имеют служебное жилье, выделенное администрацией Бердска.

8.

Горожане не могут попасть на консультацию к онкологу. Для выхода из положения главным врачом Аллой Дробинской организованы телемедицинские консультации с областным онкодипснасером.

— К онкологу законным путем не попасть, можно через жалобу, через замглавврача, можно обмануть очередь и прорваться силой. Законно не записаться, — отмечают бердчане.

— Нужно навести порядок посещения онколога, с приемом у психиатра, нарколога. Врачи работают по старым приказам, — отмечают бердчане.

— Для сокращения времени ожидания приема у онколога в настоящее время организованы телемедицинские консультации со специалистами Новосибирского областного клинического онкологического диспансера, — написано в официальном ответе.

Но телемедицинские консультации с областными онкологами только для тяжелобольных Бердска

Не участвует пациент при онлайн консультации с областными онкологами в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начмед ЦГБ Марат Зарипов.

— Телемедицинская консультация – это не отдельный вид медицинской деятельности, а лишь технология, которая используется при осуществлении медицинской деятельности. Врач-онколог формирует весь пакет документов и всю необходимую информацию по пациенту и отправляет по защищенному каналу в Новосибирский областной онкологический диспансер. На подобную консультацию направляются пациенты, которые не могут прибыть на очную консультацию из-за тяжести состояния, — рассказал Марат Марсович.

Также с помощью телемедицинских консультаций решается вопрос симптоматической терапии у пациентов. Марат Зарипов уточнил, что консультации не выглядя как онлайн общение (не общение через Skype, например), а простой обмен информацией.

— Документы пациента пересылаются врачу по защищённому каналу через интернет. После этого врач может дать рекомендации и ответить также через интернет, — отметил Зарипов 28 февраля.

Напомним, что также в своих вопросах вовремя выявлять нарушения в развитии детей и корректировать их просят главврача Дробинскую жители Бердска.

9.

Попросили вовремя выявлять нарушения в развитии детей и проводить коррекционную работу главного врача Аллу Дробинскую жители Бердска. Горожане прислали обращения в рамках сбора вопросов от «Курьер. Среда. Бердск» о проблемах медицины.

— С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходима качественная доступная ранняя медицинская диагностика, которая поможет выявить те или иные отклонения в развитии детей до года (до трех) лет. Родители вынуждены ездить со своими детьми в Академгородок, в Новосибирск в платные клиники, обследование проходят тоже платное. Такая своевременная помощь могла бы сократить количество таких детей или коррекционные педагоги начали бы осовременено проводить раннюю коррекционную работу. Нужны массажисты, инструкторы по ЛФК, детские психоневрологи, неврологи, — отмечают бердчане.

Отметим, что по данным Росстата действительно за последние 20 лет детей с врожденными аномалиями (пороками развития) стало почти в два раза больше. Если в 2000 году таких детей в России было 172 тысячи, то в 2015 году их стало уже 270 тысяч, а по итогам 2018 года насчитывалось 269, 3 тысячи.

Ответ на вопросы горожан пришел в официальной форме за подписью министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Ответ короткий и формальный:

— Для раннего выявления патологии детям первого года жизни проводится диагностическое обследование в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».

Напомним, в детских поликлиниках Бердска критический дефицит педиатров и не хватает узких специалистов. Жители называют профанацией медкомиссию для сада из-за отсутствия лора и невролога в детских больницах.

10.

В ЦГБ нужны врачи-терапевты, педиатры, а также детский кардиолог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, уролог, детский хирург, детский психиатр, пульмонолог. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала новый главврач Алла Дробинская. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы от горожан о проблемах медицины.

— Новый поселок очень-очень нуждается в педиатре. На полную рабочую неделю, а не на два дня в неделю, — написали читатели.

— Как такое возможно — два врача педиатра на 9 педиатрических участков? О каком качестве медпомощи можно говорить? Почему в больнице в Бердске в ночное время нет детского инфекциониста, хотя большая часть неотложных состояний у детей, связана с детскими инфекциями? — спрашивают горожане.

В официальном ответе отмечено, что в поликлиниках Бердска есть серьезный дефицит специалистов: нужны врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, а также детский кардиолог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, уролог, детский хирург психиатр участковый детский, пульмонолог.

— В ЦГБ имеется план кадровой работы, включающий основные разделы: повышение квалификации сотрудников; идет работа с Новосибирским государственным медицинским университетом (активно сотрудничество с кафедрами медицинского университета, ординаторами, для привлечения молодых специалистов), министерством здравоохранения Новосибирской области, Бердским медицинским колледжем; взаимодействие с центром занятости населения Бердска, работа со средствами массово информации. Опубликованы вакансии на сайтах по поиску работы, — отмечено в ответе.

— На сегодняшний день в Новосибирском государственном медицинском университете обучаются по программе специалитета в рамках целевой подготовки за счет федерального бюджета — 26 человек, из них 16 человек на лечебном факультете, 8 человек на педиатрическом факультете и 3 человека на стоматологическом. По программе ординатуры в рамках целевой подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 2 человека, из них 1 — психиатрия, 1 — анестезиолог-реаниматолог, — сообщили в ответе на вопросы горожан.

Напомним, новый главный врач Центральной городской больницы Алла Дробинская уже приняла на работу двух молодых специалистов анестезиологов-реаниматологов в начале своей работы. Также Алла Николаевна рассказала, что обговорен план мероприятий с проректором Медицинского университета Новосибирска Константином Бакулиным. Идет работа с департаментом по воспитательной работе и социальным вопросам.

11.

Обещает подключить фельдшера на выписку льготных рецептов для ускорения работы главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. В рамках сбора вопросов о проблемах медицины в городе бердчане пожаловались, что слишком медленно работают сотрудники при выписке лекарств.

— Для выписки льготных лекарств может посадить отдельно человека (ведь одно и то же выписывают), это разгрузит участковых от механической работы. В 13 кабинете (выписка рецептов) очень медленно работают, всегда накопят очередь, — отмечают бердчане.

— Выдача льготных препаратов находится на особом контроле администрации ЦГБ. В штатное расписание запланировано дополнительно включить фельдшера для выписки льготных рецептов, что позволит сократить нагрузку участковых врачей терапевтов, — звучит в ответе за подписью министра здравоохранения Константина Хальзова.

12.

Не могут подниматься на костылях пациенты на второй этаж к травматологу и хирургу в поликлинике №2 Бердска. Перенести эти кабинеты на первый этаж горожане просят с 1974 года.

— Перенесите кабинеты хирурга и травматолога на первый этаж, — написали горожане.

— Травматолога, хирурга и перевязки надо перенести на первый этаж. Невозможно на костылях подниматься по крутым ступенькам, — сетуют бердчане.

В официальном ответе за подписью министра здравоохранения Константина Хальзова отмечено, что этот вопрос на рассмотрении.

— Перемещение кабинетов травматолога и хирурга поликлинического отделения №2 ЦГБ Бердска на первый этаж запланировано на ближайшее время, — сказано в ответе.

При этом заведующий поликлиникой №2 Владимир Карамушко сказал «Курьер. Среда. Бердск», что кабинеты остаются на своих места, и навряд ли будут перенесены.

— На первом этаже маленькие кабинеты. Там по СанПИНу не положено находиться травматологу и хирургу. Там даже операционный стол не поставишь. Эта тема муссируется с 1974 года. Люди просят. Но решение есть — можно же сделать подъемник, может сделать внешний уличный лиф, — сказал Владимир Николаевич 3 марта.

Но по его информации ремонт поликлиники пока не намечается, несмотря на то, что здание и проводка здесь в плохом состоянии. Напомним, накануне не работал свет на первом этаже. Также напомним, что по проекту «Здравоохранение» отремонтировали Центральную городскую больницу на ул. Пушкина №172, детскую поликлинику №1 и №2 Бердска.

Также отметим, что лифт есть в стационаре поликлиники №2. Его не хватает в поликлиническом отделении.

13.

Не могут пройти обследование и идут в платные клиники бердчане. На это они также пожаловались главному врачу Алле Дробинской.

Вопросы

— Нет оборудования на обследование УЗИ-аппарата, томографа нет и т.д и т.п, на Микрорайоне все время нет талонов на обследование. Всех только и отправляют платно проходить. ФГС в кабинете удалено. Вы просто сами пройдите по больнице и спросите у людей, вам все расскажут, какое отношение к людям, — сетуют бердчане.

— Не возможно пройти ЭКГ. Сначала нужно записаться к терапевту, потом в назначенное время прийти на прием, сказать, что тебе нужно ЭКГ, затем в назначенное время прийти за талончиком, и только потом прийти по талончику на ЭКГ. Для работающего человека это просто нереальное путешествие, — обращаются горожане.

— В поликлинике невозможно даже записаться на УЗИ, на холтер. Аппараты сломаны или их нет. Предлагают делать исследования платно в других местах, — пишут жители.

— В марте записывалась на маммографию. Записали на октябрь. Надо еще было умудриться посчитать определенные дни. Ну я понимаю месяц может быть запись на эту процедуру, но не восемь же! Как людям быть? — возмущены горожане.

Ответ

— В настоящее время запись и проведение холтеровское мониторирование проводится на базе кардиологического отделения ЦГ по адресу ул. Пушкина №172. Кроме того в каждом взрослом поликлиническом отделении города Бердска, имеются аппараты УЗИ-диагностики, которые соответствуют всем стандартам и требованиям. В данный момент УЗИ-диагностикой занимаются 3 специалиста. Что касается маммографии — имеющийся в наличии маммограф работает с полной загрузкой. До сентября 2019 года наблюдались перебои с приобретением расходных материалов для аппарата. Однако после вступления в должность нового главного врача данная проблема была полностью решена, — сказано в официальном ответе за подписью министра здравоохранения Константина Хальзова.





