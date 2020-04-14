14 апреля — Великий вторник Страстной недели: Что можно и нельзя делать в духовный вторник

Вторник Страстной седмицы – один из самых главных и насыщенных глубоким духовным смыслом дней богослужебного года. В этот день Христос прямо говорит ученикам о грядущих страданиях, последний раз проповедует в Иерусалимском храме, и фарисеи пытаются искусить Спасителя…
В этот день в церкви читается целых четыре главы из Евангелия, содержание которых осмысляется, в первую очередь, в отношении жизни каждого человека.
Второй день страстной недели
В Великий вторник фарисеи, чтобы искусить Иисуса, задают ему провокационный вопрос, нужно ли иудеям платить кесарю подать или нет.
Попросив принести римскую монету с изображением кесаря, Иисус велел отдать кесарево кесарю, а Божье Богу, так как никто не в силах воздействовать на Божью власть.
Последняя проповедь Иисуса в Великий вторник Страстной недели переполнила чашу зависти к Спасителю и утвердила ненавидящих Иисуса в решении Его уничтожить.
В проповеди Великого вторника есть притча о десяти девах — именно к ней отсылает тропарь «Се Жених Грядет». Согласно сказанию, десять подруг невесты ждут жениха. Пять из них заранее приготовили к встрече масло для светильников, а у остальных оно заканчивается.
Девушки убегают, чтобы купить масло, но тем временем двери брачного чертога закрываются, и они туда попасть уже не могут.
Что можно и нельзя делать во второй день Страстной недели
Во второй день Страстной недели нужно стираться, штопать, шить и заниматься другими домашними делами.
В этот день принято начинать закупать все продукты для пасхального стола. К воскресному столу готовили праздничную скатерть. Считается, кто Пасху с грязной скатертью встретит, того целый год ждут неудачи.
Обычно женщины в Великий вторник готовили различные травяные сборы и настои.
Из еды разрешена сырая растительная пища без масла, а также мед и хлеб.
(От редакции. Спасибо за внимательность. Исправлено)