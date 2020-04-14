14 апреля — Великий вторник Страстной недели: Что можно и нельзя делать в духовный вторник

В этот день принято начинать закупать все продукты для пасхального стола. К воскресному столу готовили праздничную скатерть.

Во второй день Страстной недели нужно стираться, штопать

Втор­ник Страст­ной сед­ми­цы – один из са­мых глав­ных и на­сы­щен­ных глу­бо­ким ду­хов­ным смыс­лом дней бо­го­слу­жеб­но­го го­да. В этот день Хри­стос пря­мо го­во­рит уче­ни­кам о гря­ду­щих стра­да­ни­ях, по­след­ний раз про­по­ве­ду­ет в Иеру­са­лим­ском хра­ме, и фа­ри­сеи пы­та­ют­ся ис­ку­сить Спа­си­те­ля…

В этот день в церк­ви чи­та­ет­ся це­лых че­ты­ре гла­вы из Еван­ге­лия, со­дер­жа­ние ко­то­рых осмыс­ля­ет­ся, в первую оче­редь, в от­но­ше­нии жиз­ни каж­до­го че­ло­ве­ка.

Второй день страстной недели

В Великий вторник фарисеи, чтобы искусить Иисуса, задают ему провокационный вопрос, нужно ли иудеям платить кесарю подать или нет.

Попросив принести римскую монету с изображением кесаря, Иисус велел отдать кесарево кесарю, а Божье Богу, так как никто не в силах воздействовать на Божью власть.

Последняя проповедь Иисуса в Великий вторник Страстной недели переполнила чашу зависти к Спасителю и утвердила ненавидящих Иисуса в решении Его уничтожить.

В проповеди Великого вторника есть притча о десяти девах — именно к ней отсылает тропарь «Се Жених Грядет». Согласно сказанию, десять подруг невесты ждут жениха. Пять из них заранее приготовили к встрече масло для светильников, а у остальных оно заканчивается.

Девушки убегают, чтобы купить масло, но тем временем двери брачного чертога закрываются, и они туда попасть уже не могут.

Что можно и нельзя делать во второй день Страстной недели

Во второй день Страстной недели нужно стираться, штопать, шить и заниматься другими домашними делами.

В этот день принято начинать закупать все продукты для пасхального стола. К воскресному столу готовили праздничную скатерть. Считается, кто Пасху с грязной скатертью встретит, того целый год ждут неудачи.

Обычно женщины в Великий вторник готовили различные травяные сборы и настои.

Из еды разрешена сырая растительная пища без масла, а также мед и хлеб.

Важно помнить, что пост, который на Страстной неделе является самым строгим, — не диета. Прежде всего речь идет о внутреннем покаянии в грехах, дурных поступках и мыслях. Ограничения в питании призваны только помочь верующим в преддверии Пасхи сосредоточиться не на физическом, а на духовном, и не служат самоцелью. Верующие стараются уделять внимание молитве, а не развлечениям и суете, больше помогать ближним. При этом меру своего поста следует обязательно согласовать со священником, а иногда и с врачом. Так, есть категории людей, которым Церковь разрешает не поститься: это болеющие, пожилые люди, дети до семи лет.