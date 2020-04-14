Подай заявление: Правила по выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет семьям с маткапиталом разъяснил ПФР

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

У семей есть почти полгода на получение средств

В соответствии с указом президента от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим право на материнский капитал (а также ранее имевшим такое право), с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

По словам председателя Правления ПФР Максима Топилина, территориальные органы фонда при наличии возможности персонально проинформируют семьи о праве на выплату. «Средства на детей до трех лет смогут получить около 2,3 млн семей. Отделения фонда в субъектах предпримут все меры, чтобы уведомить владелиц сертификата о праве на выплату» – отметил Топилин.

У семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц начиная с мая.

В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Указанная мера предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории РФ.

ВАЖНО! Данная дополнительная финансовая поддержка семьям предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. При этом никакие критерии нуждаемости при определении права не применяются.

КОГДА МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионным фондом РФ заявления на данную выплату будут приниматься до 1 октября текущего года, и выплаты будет предоставлена за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права. В том случае, если семья подаст заявление во втором полугодии (с июня по октябрь), она получит данную выплату единой суммой сразу за 3 месяца (с учетом каждого ребенка).

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ

Заявление можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР. Сделать это можно также и через клиентскую службу ПФР.

ВАЖНО! В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в настоящее время органы ПФР ведут прием граждан в клиентских службах только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через сайт ПФР (сервис доступен без регистрации), а также по «горячим» телефонным номерам отделения ПФР 229-19-49 либо по телефонам управлений ПФР, которые можно найти на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

Выплата будет осуществляться через кредитные учреждения на расчетный счет, указанный заявителем.

Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Источник: pfrf.ru