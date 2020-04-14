"Пьяные водители завладели дорогами в режим самоизоляции в Новосибирской области"

Всего за две прошедшие недели, с 30 марта по 12 апреля, в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции выявили 220 водителей в состоянии опьянении – в среднем по 15-16 за сутки.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрено лишение права управления транспортным средством от полутора до двух лет

Госавтоинспекция Новосибирска, анализируя прошедший период самоизоляции, отмечает значительное увеличение числа водителей, задержанных за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Всего за две прошедшие недели, с 30 марта по 12 апреля, в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции выявили 220 водителей в состоянии опьянении – в среднем по 15-16 за сутки. Это говорит о том, что многие автомобилисты безответственно относятся к действующим ограничениям в передвижении и соблюдению правил дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции в соответствии со ст.20.6.1 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 30 тысяч рублей.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрено лишение права управления транспортным средством от полутора до двух лет со штрафом 30 тысяч рублей. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности до двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством до трех лет.

Источник: 54.мвд.рф