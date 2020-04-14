После пощечины жестоко избила мужчину банда малолеток в Липецкой области

Мужчина сделал одному из подростков, ведущих себя вызывающе, замечание, а услышав ответ, дал парню пощечину. В результате подросток ударил мужчину, затем ему на помощь подоспели другие несовершеннолетние, которые избили лежащего на земле мужчину.

Александр Бастрыкин поручил проработать вопросы

В ряде СМИ было распространено видео с камер наблюдения в Липецке, где подростки жестоко избили мужчину на детской площадке. На кадрах видно, как мужчина сделал одному из подростков, ведущих себя вызывающе, замечание, а услышав ответ, дал парню пощечину. В результате подросток ударил мужчину, затем ему на помощь подоспели другие несовершеннолетние, которые избили лежащего на земле мужчину. Председатель Следственного комитета России поручил руководству следственного управления по Липецкой области подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего события и при наличии оснований организовать доследственную проверку для всестороннего изучения действий каждого из участников конфликта.

Источник: Следком