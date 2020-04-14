Математику и русский язык сдадут на экзаменах в 2020 году 9-классники Бердска

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене.

Только обязательные дисциплины сдают ученики 9 классов

Ученики 9 классов сдают только математику и русский язык в 2020 году. Это сделано, чтобы уменьшить количество пунктов и количество дней проведения экзамена.

Раньше выпускники девятых классов сдавали экзамены по дополнительным дисциплинам на выбор: по биологии, химии, физике, географии, литературе, информатике, иностранным языкам, истории и обществознанию.

— В этом году остаются только обязательные дисциплины: математика и русский язык,- сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 13 апреля директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.