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Парадокс коронавируса: Жертвы COVID-19 выросли из-за самоизоляции в Москве

17:45 14.04.2020 Фото: pixabay.com
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Медик заявил, что снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально повышению числа зараженных коронавирусом и жертв инфекции. «Это вообще парадоксальная ситуация», — подчеркнул доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Парадокс коронавируса: Жертвы COVID 19 выросли из за самоизоляции в Москве
Число случаев заражения коронавирусом в мире уже превысило 1,9 миллиона

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

По его словам, изначально россияне, находясь на самоизоляции, строго следовали сопутствующим рекомендациям.
«Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается», — отметил Ачкасов в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

Медик добавил, что снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально повышению числа зараженных коронавирусом и жертв инфекции.
«Это вообще парадоксальная ситуация», — подчеркнул он.

Ачкасов напомнил, что, согласно ряду научных публикаций, даже легкие формы COVID-19 могут привести к серьезным осложнениям, в частности, фиброзу легких.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире уже превысило 1,9 миллиона, жертвами стали уже 118 459 человек. Число выздоровевших приближается к 445 тысячам.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Соблюдаете самоизоляцию?

Аноним, 14 апреля 2020 18:53
Дорогой доктор учел инкубационный период в своих рассуждениях?

В общем-то, еще один довод не смотреть эти "шоу".

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