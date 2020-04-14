Магазины, аптеки, заправки: Топ-5 мест заражения коронавирусом в России

Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции стоит остро перед людьми. Даже в условиях ограниченного перемещения и домашнего режима продолжают сохраняться «горячие» точки, где можно подцепить болезнь.

Вирусы нас окружают

Тема «Как не заразиться коронавирусом?» — одна из самых острых в России вот уже, без преувеличения, месяц. И будет оставаться в топе главных новостей еще длительное время. Сейчас все находятся на режиме домашней самоизоляции, но при этом все равно сохраняются потенциально опасные места, где можно инфицироваться новой и опасной болезнью. О том, какие места сегодня считаются наиболее опасными с эпидемиологической точки зрения и как защитить себя от заражения, АиФ.ru рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Рейтинг мест

Сегодня все находятся в режиме самоизоляции и выдерживают домашний режим. Все это необходимо для разрыва цепочек и предотвращения роста инфицирования в геометрической прогрессии. При этом карантин не жесткий — у людей есть возможность выходить из дома. Правда, такая свобода передвижений ограничена следующими условиями — экстренной необходимостью по здоровью, прогулками с домашними питомцами, выходами по необходимости в магазин, выносом мусора. При этом в большей части случаев допускается ходить в магазины неподалеку от дома, а гулять с собаками можно не далее, чем в 100 метрах от места проживания. Но и в столь ограниченном наборе все же сохраняются риски. И есть места, где концентрация вируса может быть больше.

5-е место. Выход на улицу для выноса мусора

На улице, если создавать рейтинг мест заразности, риск меньше, чем в помещении. Но он все равно сохраняется, т. к. вирусные частицы могут некоторое время оставаться на поверхностях и в пыли. Поэтому после выноса мусора обязательно надо вымыть и обработать руки.

4-е место. Прогулки с питомцами

Особое внимание и чуть больше рисков заразиться — этим чреваты прогулки с собаками. Во-первых, выводя питомца, можно чаще касаться руками перил подъезда и дверных ручек. Во-вторых, собака может нацеплять вирусов на лапы. Если патогенные частицы сохраняются в пыли на асфальте, там может быть не только коронавирус, но и все что угодно, а некоторые микроорганизмы не менее опасны, чем COVID-19.

После возвращения домой обязательно надо в первую очередь обработать руки санитайзером. Затем сразу же загрузить собаку в ванну и помыть ей лапы хорошенько. После останется промыть руки с мылом. Это позволит снизить риски инфицирования.

3-е место. Заправка

Многим приходится ездить на работу — ведь нельзя остановить все предприятия в стране и перевести 100% работников на удаленку. Поэтому машин на дорогах все равно достаточно, а им, естественно, требуется заправка. Заправочная станция при этом может стать настоящим рассадником заразы. Ведь за пистолет берутся десятки людей ежедневно.

Поэтому перед тем, как заправлять машину, стоит обработать руки санитайзером или антисептиком на спирту.

Оптимальным решением станет вариант заправки там, где работают заправщики — во-первых, кроме них никто за пистолет не берется, во-вторых, вы минимизируете контакт с колонкой. А самым лучшим способом с точки зрения безопасности является вариант полной бесконтакной заправки — когда оплачиваешь все и почти что заправляешься из машины. Так вы сможете минимизировать контакт с кассиром и небольшим помещением, в котором сходятся сразу несколько водителей.

2-е место. Поход в магазин

По степени опасности магазин в нашем рейтинге будет на втором месте. Здесь ежедневно волей-неволей бывает много людей. Далеко не все они стараются соблюдать предписанные установки — нередки ситуации, когда кто-то не желает выдерживать дистанцию в 1,5-2 метра, гуляет по магазину и т. д.

Чтобы снизить риски инфицирования, в магазин обязательно нужно приходить в маске, на входе, перед тем как брать корзинку или тележку, надо обработать руки антисептиком. Предпочтение отдавайте расфасованным продуктам и тем, что отличаются длительным сроком хранения. Также можно обратить внимание на уже готовые продукты.

Сегодня по магазинам надо ходить быстро, желательно с предварительно составленным списком продуктов. Едой следует закупаться сразу на несколько дней, в магазин лучше отправлять одного и того же человека, например папу, потому что он мужчина и может донести больше пакетов.

В магазине также надо соблюдать особую осторожность с пакетами для фасовки — нельзя их брать и пытаться раскрыть, послюнив предварительно пальцы. Ведь неизвестно, кто брал их до вас, а вирус может сохраняться. Послюнявив пальцы, вы только еще быстрее переместите инфекцию внутрь своего организма.





Ну и первое место по риску заразиться из доступных нам сегодня мест посещения уверенно удерживает аптека. Во-первых, люди сюда по определению идут не особенно здоровые. Ведь за лекарственными препаратами львиная доля посетителей аптечной точки приходит исключительно при первых, а то уже и длительных симптомах заболевания. Какого именно, многие и сами не знают.

Главной проблемой является тот факт, что в аптеке многие берут лекарственные средства и просят проконсультировать их. Аптекарю приходится открывать упаковку с лекарством, читать инструкцию и так далее. В это время собирается очередь. Аптечные пункты же в большинстве своем небольшие, поэтому выдерживать дистанцию в них сложно. Кроме того, вирус может оказаться в воздухе при чихании и кашле, а также при слишком активном дыхании.

Чтобы обезопасить себя, опять-таки ходите в аптеку в маске, нос дополнительно можно обработать противовирусной мазью. Ознакомьтесь заранее с тем, какие лекарства вам нужны, подберите аналоги и т. д., чтобы не создавать толпу и не отвлекать аптекаря. Постарайтесь выбрать для похода время, когда в аптечном пункте будет мало народа. Меньше людей — ниже риски заражения. При входе обработайте руки антисептиком, так же стоит поступить и при выходе из аптеки.

Соблюдение несложных требований гигиены, предварительная подготовка к выходу на улицу, продуманное поведение и забота о себе и ближних позволят сделать любой выход на улицу максимально безопасным.

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