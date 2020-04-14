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118 пациентов с подозрением на COVID-19 госпитализировали в больницы Новосибирской области

11:19 14.04.2020 Фото: pexels.com
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В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 13 апреля госпитализировано 118 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. У 36 человек из них диагноз подтверждён.

118 пациентов с подозрением на COVID 19 госпитализировали в больницы Новосибирской области
У 36 человек диагноз подтверждён

По данным оперативного штаба на 10 утра 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заражения COVID-19.

В детской больнице №3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 13 апреля госпитализировано 118 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. У 36 человек из них диагноз подтверждён. Напомним, 10 пациентов раннее были выписаны по выздоровлению. Еще у двух пациентов результаты контрольных тестов отрицательные, сегодня их выпишут. Таким образом, общее количество выздоровевших в регионе – 12 человек.

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От редакции

Ходите на работу с признаками ОРВИ?

Андрей, 14 апреля 2020 12:33
Всего 38. Выздоровевшие входят с общее число заболевших. Судя по карте. https://coronavirus-monitor.ru/

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