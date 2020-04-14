Аренда жилья подешевеет на 25% к середине лета в России

Арендаторам теперь есть из чего выбирать, арендодатели в свою очередь идут на уступки. Они понимают, что сейчас, в дни самоизоляции, найти новых жильцов вместо прежних нереально. Ставки поползут вниз, считают эксперты.

Арендаторам теперь есть из чего выбирать

По данным портала «Мир квартир», по итогам первого квартала однокомнатные квартиры подешевели в 30 крупнейших городах страны

Цены на аренду квартир в российских городах могут упасть до 25% во втором квартале 2020 года. Такой прогноз дал ТАСС в понедельник генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«Арендаторам теперь есть из чего выбирать, арендодатели в свою очередь идут на уступки. Они понимают, что сейчас, в дни самоизоляции, найти новых жильцов вместо прежних нереально. Мы ожидаем, что ставки поползут вниз — по итогам второго квартала они могут упасть на 10-25% в большинстве городов», — сказал он.

По словам Луценко, этот процесс начался уже в марте, когда рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильного обвала цен на нефть. Далее добавились последствия режима самоизоляции: иногородние съемщики, переведенные на «удаленку» или лишившиеся работы, стали возвращаться домой, расторгая договоры аренды, часть квартирантов в преддверии финансовых трудностей стали просить скидок и арендных каникул. К тому же, отметил Луценко, предложение на рынке долгосрочной аренды активно пополняется квартирами, ранее сдаваемыми посуточно. Такое жилье в отсутствие туристов и командировочных стало простаивать.

По данным портала «Мир квартир», по итогам первого квартала однокомнатные квартиры подешевели в 30 из 70 крупнейших городах России, двухкомнатные — в 42, трехкомнатные — в 39. Особенно сильно упали ставки в Грозном: однокомнатные квартиры подешевели на 11%, двухкомнатные — на 15%, трехкомнатные — на 10%, а также в Вологде (-9,1%, -10,7% и -13,1% соответственно), Краснодаре (-9,2%, -14,3% и -7%), Симферополе (-5,5%, -11,2% и -12,7%) и Ярославле (-4,4%, -11,6% и -12,3%). В Москве цены на однокомнатные квартиры с начала года упали на 2,8%, на двухкомнатные — на 1,3%, трехкомнатные — 6,3%.

К настоящему моменту съемные однокомнатные квартиры в России в среднем стоят 13,4 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные — 17,8 тыс., трехкомнатные — 23,9 тыс.

Источник: ТАСС