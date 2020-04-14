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Аренда жилья подешевеет на 25% к середине лета в России

11:45 14.04.2020 Фото: pixabay.com
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Арендаторам теперь есть из чего выбирать, арендодатели в свою очередь идут на уступки. Они понимают, что сейчас, в дни самоизоляции, найти новых жильцов вместо прежних нереально. Ставки поползут вниз, считают эксперты.

Аренда жилья подешевеет на 25% к середине лета в России
Арендаторам теперь есть из чего выбирать

По данным портала «Мир квартир», по итогам первого квартала однокомнатные квартиры подешевели в 30 крупнейших городах страны
Цены на аренду квартир в российских городах могут упасть до 25% во втором квартале 2020 года. Такой прогноз дал ТАСС в понедельник генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«Арендаторам теперь есть из чего выбирать, арендодатели в свою очередь идут на уступки. Они понимают, что сейчас, в дни самоизоляции, найти новых жильцов вместо прежних нереально. Мы ожидаем, что ставки поползут вниз — по итогам второго квартала они могут упасть на 10-25% в большинстве городов», — сказал он.

По словам Луценко, этот процесс начался уже в марте, когда рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильного обвала цен на нефть. Далее добавились последствия режима самоизоляции: иногородние съемщики, переведенные на «удаленку» или лишившиеся работы, стали возвращаться домой, расторгая договоры аренды, часть квартирантов в преддверии финансовых трудностей стали просить скидок и арендных каникул. К тому же, отметил Луценко, предложение на рынке долгосрочной аренды активно пополняется квартирами, ранее сдаваемыми посуточно. Такое жилье в отсутствие туристов и командировочных стало простаивать.

По данным портала «Мир квартир», по итогам первого квартала однокомнатные квартиры подешевели в 30 из 70 крупнейших городах России, двухкомнатные — в 42, трехкомнатные — в 39. Особенно сильно упали ставки в Грозном: однокомнатные квартиры подешевели на 11%, двухкомнатные — на 15%, трехкомнатные — на 10%, а также в Вологде (-9,1%, -10,7% и -13,1% соответственно), Краснодаре (-9,2%, -14,3% и -7%), Симферополе (-5,5%, -11,2% и -12,7%) и Ярославле (-4,4%, -11,6% и -12,3%). В Москве цены на однокомнатные квартиры с начала года упали на 2,8%, на двухкомнатные — на 1,3%, трехкомнатные — 6,3%.

К настоящему моменту съемные однокомнатные квартиры в России в среднем стоят 13,4 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные — 17,8 тыс., трехкомнатные — 23,9 тыс.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Аноним, 14 апреля 2020 12:32
По этим же причинам, а также по причине закредитованности платежеспособного населения, ждём летом обвал цен на квартиры (покупка-продажа).

В кризисе всегда есть что-нибудь хорошее)) (не для всех)

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