Сбил насмерть поезд 22-летнего жителя Искитима на перегоне станции «Ложок-Искитим»

На станции Инская поступило сообщение о том, что машинист электропоезда сообщением «Черепаново-Новосибирск» применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось.

Трагедии не удалось избежать

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что на перегоне станции «Ложок-Искитим» машинист электропоезда сообщением «Черепаново-Новосибирск» применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека. Однако трагедии избежать не удалось. Погибшим оказался 22-летний житель Искитима.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия и напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

На железной дороге запрещено:

ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;

переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;

переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;

подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;

проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов;

бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.