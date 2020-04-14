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Сколько дней живет коронавирус в холодильнике?

12:14 14.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Предполагается, что новый тип коронавируса способен выживать 9 дней в холодильнике. А в морозильной камере возбудители многих других опасных для человека заболеваний могут оставаться по несколько лет.

Сколько дней живет коронавирус в холодильнике?
Специалисты призывают людей делать это не реже, чем 1 раз в месяц
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сколько дней живет коронавирус в холодильнике?

Как правильно стирать одежду в период пандемии коронавируса?Сколько дней живет коронавирус в холодильнике?Ещё 636 новостей

В разгар пандемии коронавируса мы постоянно думаем о личной гигиене и чистоте своего дома. В таких условиях многие невольно начинают искать места в их жилище, где могут скрываться опасные микроорганизмы. Так, к примеру, мы задумываемся о том, насколько безопасным является холодильник и может ли в нем жить SARS-CoV-2.

Может ли возбудитель коронавирусной инфекция COVID-19 выжить в холодильнике?

В некоторых странах карантин длится далеко не первую неделю, потому каждый человек успел как минимум несколько раз посетить магазин и привезти продукты питания в свой дом, часть из которых оказалась в холодильнике.

Ученые ранее уже изучали этот вопрос на примере других видов коронавируса, и оказалось, что они отлично переносят холод. Они сохранялись на поверхности продуктов и холодильника до 9 суток. Предполагается, что новый тип коронавируса способен выживать не меньшее количество дней. А в морозильной камере возбудители многих других опасных для человека заболеваний могут оставаться по несколько лет. По этой причине очень важно следить за чистотой своего холодильника и регулярно его очищать.

Как правильно мыть холодильник?

Специалисты призывают людей делать это не реже, чем 1 раз в месяц. А во время пандемии коронавируса нужно делать это еще чаще. Чтобы очистить свой холодильник от возбудителей болезни нужно вооружиться губкой, чистым полотенцем, изготовленным из ткани или бумаги, и дезинфицирующим средством. Магазинный дезинфектор можно заменить мыльным раствором или, в крайнем случае, этиловым спиртом. При этом важно, чтобы любая жидкость оставалась на поверхности не менее 1 минуты.

Перед началом обязательно отключите холодильник от электропитания. Переберите все хранящиеся в нем продукты. Вытащите все ящики и полки. Их можно вымыть в ванной в мыльном горячем растворе. Затем тщательно очистите все поверхности внутри холодильника. Не забудьте промыть дверцу и ручку устройства. Прежде чем вернуть продукты в холодильник, протрите спиртом баночки, бутылочки, контейнеры и пакеты раствором спирта.

Источник: https://www.medicinform.net

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