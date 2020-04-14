Правила выплаты по 80 тыс. рублей медикам в России: кто получит 50 тыс. рублей, а кто 25 тыс. рублей из-за COVID-19

Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает о правилах новой выплаты.

Не все медики получат деньги

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 12 апреля подписал постановление об утверждении правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам,

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

80 000 рублей в месяц

Врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

50 000 рублей в месяц

Врачам оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Среднему медицинскому персоналу оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

25 000 рублей в месяц

Оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам,у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи.

Младшему медицинскому персоналу оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.





1.Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее соответственно — выплаты стимулирующего характера, иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства здравоохранения Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели.

3. Средства, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации в форме иного межбюджетного трансферта, направляются на обеспечение в апреле — июне 2020 г. выплат стимулирующего характера в медицинских организациях и их структурных подразделениях (в том

числе оказывающих скорую медицинскую помощь), фактически оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая



коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее соответственно — временный порядок, медицинские организации).

4. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящих Правил, по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации частным медицинским организациям предоставляются субсидии в соответствии с пунктом 9 статьи 21

Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;

б) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством здравоохранения Российской

Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в форме электронного документа с

использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее — соглашение).

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется исходя из планируемого объема выплат стимулирующего характера на апрель 2020 года.

7. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету i-гo субъекта Российской Федерации (Ci), определяется по

формуле:

где:

Ki- количество коек, открытых в медицинских организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, направленной на лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19, в i-м субъекте Российской Федерации (на основании данных информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, сформированного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 373 «Об утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», по состоянию на 8 апреля 2020 г.), единиц;

Vi- численность врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с временным порядком, человек;

Si- численность среднего медицинского персонала, участвующего в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с временным порядком, человек;

Mi- численность младшего медицинского персонала, обеспечивающего условия для оказания гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с временным порядком, человек;

R — значение районного коэффициента к заработной плате, коэффициента за работу в пустынных, безводных местностях, высокогорных районах, единиц;

1,302 — коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Ei — объем средств на оказание скорой медицинской помощи,

который определяется по формуле:

где:

Viа — численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь гражданам, по данным формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2019 год, человек;

Sаi — численность среднего медицинского персонала, участвующего в оказании скорой медицинской помощи гражданам, по данным формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2019 год, человек;

Dаi — численность водителей экипажей машин скорой медицинской помощи по данным формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2019 год, человек;

Mаi — численность младшего медицинского персонала, обеспечивающего условия для оказания гражданам скорой медицинской помощи, по данным формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2019 год, человек.

8. Нераспределенный объем иных межбюджетных трансфертов распределяется актом Правительства Российской Федерации на основании отчета органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о количестве развернутых и занятых с учетом эпидемической ситуации в субъекте Российской Федерации коек для оказания медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и представленных в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявок органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, сформированных на основе указанных отчетов.

9. При отсутствии потребности (полной или частичной) субъекта Российской Федерации в распределенном ином межбюджетном трансферте актом Правительства Российской Федерации осуществляется перераспределение высвободившихся средств между бюджетами других субъектов Российской Федерации на те же цели в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

10. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, размещает в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по форме и в сроки, которые установлены соглашением, отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт.

11. Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с указанным в пункте 12 настоящих Правил локальным нормативным актом медицинской организации, согласованным с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в следующих размерах:

а) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, врачам — 50 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи — 25 тыс. рублей в месяц;

б) оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, врачам — 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу — 25 тыс. рублей в месяц.

12. Локальный нормативный акт медицинской организации принимается в связи с наличием граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и устанавливает:



а) перечень наименований структурных подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;

б) перечень должностей медицинских работников структурных подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;

в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время, но не выше размеров, указанных в пункте 11 настоящих Правил;

г) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.

13. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации.

14. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Ответственность за недостоверность представляемых в Министерство здравоохранения Российской Федерации информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

16. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых они являются, осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации и органами государственного финансового контроля.