Погода в Сибири и на Урале: где-то мокрый снег, а где-то весенние грозы

В зоне атмосферного фронта в южных областях Западной Сибири ожидаются дожди, а 14 апреля в Омской области с грозами, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

Активный атмосферный фронт проследует по территории Урала и Сибири и принесет различные погодные явления..

Активный атмосферный фронт проследует по территории Урала и Сибири и принесет различные погодные явления…

14 апреля, когда территория Уральского региона окажется за линией атмосферного фронта, там ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки будут продолжаться, но местами в виде мокрого снега и дождя, в Челябинской области возможен гололед, отложение мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Порывы юго-восточного ветра до 14 м/с, в Челябинской области днем до 18 м/с.

Температура воздуха ночью -2, +3°, при прояснении до -6°, днем +5, +10°, в Курганской области +8, +13°.



Но продвижение циклона с атмосферным фронтом сдерживает сибирский антициклон. Поэтому в середине недели в Свердловской области дожди усилятся, ночью 15 апреля дожди будут сопровождаться мокрым снегом. Ветер сменится на северо-западный, температура немного повысится, в Свердловской области до +12°, 16 апреля осадки небольшие, ветер снова меняется, начиная с западных районов, на южный, и температура повышается, днем до +17°.

В Пермском крае 15 и 16 апреля осадки небольшие и пройдут местами, намечается постепенное потепление, к 16 апреля до +10…+15°.

В Челябинской области к четвергу, к 16 апреля, и вовсе распогодится, днем без осадков, температура повысится до весенних +13…+18°. Хотя ветер южной четверти будет усиливаться до 14 м/с.

И в Курганской области во второй половине недели потепление, днем до +17°. Однако небольшие осадки (днем дождь, ночью с мокрым снегом) могут продолжаться все ближайшие дни.

В зоне атмосферного фронта в южных областях Западной Сибири ожидаются дожди, а 14 апреля в Омской области с грозами, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

Дневная температура повысится до +14…+19°.

На юге Тюменской области тоже дожди, ветер до 14 м/с, днем до +15°. На юго-западе ханты-Мансийского округа небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, восточный ветер перед линией фронта 6-11 м/с. Температура выше нормы, днем до +13°. А вот на севере Западной Сибири погоду будет определять пока антициклон. Ожидается переменная облачность и погода без осадков, днем около 0°, так как воздух в антициклоне арктический – холодный.

15 апреля в Омской области понижение температуры, пройдут осадки, дождь с мокрым снегом, ветер в отдельных районах 15-18 м/с, днем +6…+11°. Сто все равно на несколько градусов выше нормы. 16 апреля тоже осадки и ветрено, но теплее, днем до +16°.

На юге Тюменской области тоже колебания температуры, 15 апреля днем +5…+10°, 16 апреля до +14°. 15 апреля осадки, 16 апреля небольшие осадки.

В Ханты-Мансийском округе сохранится влияние малоподвижного циклона. Там оба дня, 15 и 16 апреля, небольшие осадки, 15 апреля в южных районах, 16 апреля в восточной половине умеренные осадки, мокрый снег и дождь. Температура немного понизится, но будет в пределах от +5 до +11 в дневное время.

На Ямале осадки начнутся только 16 апреля в восточной половине, но теплый атмосферный фронт принесет повышение температуры днем до весенних +2…+7°.

Источник: Гидрометцентр