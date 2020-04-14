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Болит шея. Невыносимо. Пять упражнений йоги помогут вернуть ее в жизнь

12:58 14.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Слишком долгое сидение, уставленное на ноутбук, может вызвать боли в теле и шее. Эти упражениеия избавят тебе от боли в шее.

Болит шея. Невыносимо. Пять упражнений йоги помогут вернуть ее в жизнь
Дает ли работа из дома боль в шее? 5 поз йоги, чтобы снять дискомфорт

Поскольку у вас нет идеальной офисной установки дома, работа на ноутбуке может вызвать боли в теле и шее. Практика этих асан йоги может помочь пережить вашу боль.

Боль в шее
Из-за пандемии COVID-19 многие компании разрешили своим сотрудникам работать из дома, чтобы предотвратить распространение вируса. Работа на дому может показаться интересной и более комфортной, но отсутствие идеальной офисной установки может создать большую физическую нагрузку на ваше тело. Слишком долгое сидение, уставленное на ноутбук, может вызвать боли в теле и шее. Важно держать свое тело в нейтральном положении во время работы, чтобы избежать боли. В офисе у вас есть эргономичные кресла, клавиатуры и компьютерные мониторы — все это позволяет вам работать в лучшем положении. Дома у вас может не быть такой настройки, и большинство из нас, как правило, работают с нашей кровати или дивана, что приводит к ухудшению осанки. Если вы смотрите на низкий монитор, вы согнете шею и голову вниз. Это окажет большее давление на вашу шею и вызовет боль. Если вы работаете из дома на ноутбуке, положите ноутбук на стол или стол так, чтобы монитор находился на уровне глаз, а шея и плечи находились в нейтральном положении. Таким образом, вы можете уменьшить боли в теле и шее или плечах. Даже те, кто не работает из дома, также часами сгорбились над своими мобильными телефонами и планшетами, что также может вызвать боль в шее. Если вы уже страдаете от следующей боли из-за работы на дому, попробуйте эти 5 асан йоги, чтобы облегчить ваш дискомфорт:

Сукхасана: Это простая сидячая асана со скрещенными ногами, которую можно выполнять практически где угодно. Сочетайте эту асану с легким движением от уха к плечу с правой и левой сторон. Убедитесь, что у вас прямой позвоночник, пока вы практикуете эту асану.

Гомухасана: также называется позой коровы, эта поза включает в себя вытягивание рук и плеч, которые снимают напряжение в мышцах шеи, обеспечивая легкость движений в шее. Эта асана поможет снять все застрявшие стрессы на вашей шее.

Марджариасана и Битиласана: обычно называемая позой «Корова-кошка», плавное плавное движение вверх-вниз сгибает весь позвоночник и дает прекрасную растяжку шеи и спины туловища.

Ардха Мациендрасана: Этот поворот на сидении улучшает гибкость позвоночника.  Он также массирует внутренние органы и вызывает гибкость шеи из стороны в сторону.

Баласана: Баласана или поза ребенка — это поза покоя, которая успокаивает ум и помогает снять стресс и усталость. Это также помогает облегчить боль в спине и шее, когда делается с поддерживаемой головой и туловищем.

Источник: https://www.thehealthsite.com/

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