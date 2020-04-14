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Кому откажут в пособии по безработице в 14556 рублей в Бердске, Новосибирске и России

16:30 14.04.2020 Фото: pexels.com
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По закону безработный ставится на учет по месту жительства, которое подтверждается регистрацией. Обратиться в центр занятости населения за поиском подходящей работы люди могут.

Кому откажут в пособии по безработице в 14556 рублей в Бердске, Новосибирске и России
Работу найти стало тяжелее

Практически невозможно найти работу во время самоизоляции по Covid-19 в Бердске. Работодатели пока придерживают вакансии до лучших или худших времен. Они думают о том, что, возможно, предприятиям предстоит оптимизироваться. Сокращать штаты. Многие безработные встают на учет в Центр занятости, чтобы хотя бы получать пособие. Те, кто уже давно не работает, его размер составляет 1800 рублей, кто недавно потерял работу может рассчитывать на максимальную выплату до 14 556 рублей.

Но как быть тем, кто живет в Бердске, но не имеет здешней прописки? Могут ли они встать на учет по безработице в бердском Центре занятости населения?

— По закону безработный ставится на учет по месту жительства, которое подтверждается регистрацией. Обратиться к нам за поиском подходящей работы они могут, но они не будут признаны безработными и не получат пособие, — объяснила руководитель бердского ЦЗН Елена Дмитриева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с каждым днем растет количество обратившихся с заявлениями постановки на учет по безработице в ЦЗН.

Толпа безработных ринулась вставать на учет в Центр занятости населения (ЦЗН) с 26 марта. После того, как президент Путин вечером 25 марта в своем обращении к нации заявил, что надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Владимир Владимирович предложил увеличить ее с 8 000 рублей до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей. Елена Борисовна предполагает, что количество желающих встать на учет еще увеличится после того, как 8 апреля на видеоконференции президент Путин предложил выплачивать максимальное пособие всем, кто потерял работу после 1 марта 2020 года.

В режиме видеоконференции Владимир Путин провел вечером 8 апреля совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны.

— Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке, — отметил Путин.

Начиная с 6 апреля, ЦЗН работает в дистанционном режиме. Все специалисты находятся на рабочих местах, но оказывают услуги гражданам и работодателям дистанционно.

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