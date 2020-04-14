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Заразился коронавирусом от пациентки с ОРВИ фельдшер «скорой» в Новосибирске

16:00 14.04.2020 Фото: Минздрав НСО
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Медик работал в составе специализированной инфекционной бригады. Он был обеспечен средствами индивидуальной защиты для контакта с пациентами этой категории — одноразовый халат, шапочка, маска, очки, перчатки.

Заразился коронавирусом от пациентки с ОРВИ фельдшер скорой в Новосибирске
Запасов масок и перчаток достаточно, заявили в Минздраве

Средств индивидуальной защиты у скорой помощи достаточно, сообщили в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции в Новосибирской области.

По факту инфицирования коронавирусом фельдшера скорой медицинской помощи специалистами Роспотребнадзора и Минздрава Новосибирской области была проведена проверка. 23 марта фельдшер Т. Д. работал в составе специализированной инфекционной бригады, выезжал на вызовы к пациентам с ОРВИ. Был обеспечен средствами индивидуальной защиты для контакта с пациентами этой категории (одноразовый халат, шапочка, маска, очки, перчатки). На момент вызова у пациентки не было диагноза «коронавирусная инфекция». Минздрав РФ в тот период не давал рекомендаций рассматривать каждый случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19. На вызовы с подозрением на коронавирус и для транспортировки пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом бригады скорой медицинской помощи дополнительно обеспечивались респираторами и костюмами инфекциониста.

После изменения рекомендаций Минздрава РФ меры безопасности медиков, выезжающих на все вызовы ОРВИ, усилены.

Пациентку, с которой контактировал фельдшер, транспортировали в инфекционную больницу дважды. 23 марта пациентка отказалась от госпитализации, 26 марта с уже подтвержденным диагнозом, ее повторно доставила в стационар другая бригада. У фельдшера второй бригады тест на коронавирус – отрицательный.

С момента начала эпидемии коронавируса на станции скорой медицинской помощи в наличии есть необходимый для работы запас средств индивидуальной защиты: масок (в настоящий момент — 2500 штук), перчаток (275000 штук), костюмов инфекциониста (200 штук), одноразовых халатов (800 штук), респираторов (299 штук). Запасы пополняются, поставки осуществляются регулярно. Ближайшая ожидается на этой неделе.

Минздравом РФ определен строгий порядок использования средств индивидуальной защиты медиков, включая последовательность и технику надевания, снятия и утилизации каждого предмета. Несоблюдение этого порядка может привести к инфицированию.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой №9 от 31.03.2020 медикам, которые на работе могут заразиться коронавирусом, еженедельно делают тесты. А при появлении симптомов ОРВИ – немедленно.

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