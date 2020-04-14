Крах доходов: Не соберет налоги бюджет Бердска из-за самоизоляции бизнеса

С начала закрытия предприятий из-за введенного режима самоизоляции власть Бердска старается держать на контроле их состояние и перспективы. Постепенно компании возобновляют деятельность согласно указу президента Путина и постановлению губернатора Новосибирской области Травникова.
Информацию о текущем положении бердских предприятий мэрия собирает и передает в минпромторг Новосибирской области. Там на этом основании создают общую экономическую картину региона, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.
Закрытие предприятий, безусловно, не может не сказаться на городском бюджете, большую часть которого составляет налог на доходы физических лиц — от зарплаты. Кроме того, в ходе идущей сейчас декларационной кампании происходят выплаты гражданам по так называемым вычетам. Это тоже ложится нагрузкой на местный бюджет.
Но пока, по словам Шуровой, рано говорить, сколько финансов потерял город из-за самоизоляции. Когда на уровне региона составят общую картину потерь, заксобрание внесет изменения в областной бюджет в части финансирования муниципалитетов. Но вице-мэр уверена, что тяжелое положение территорий будут учтены.
— Тем не менее на сегодня заработная плата в Бердске выплачена (бюджетникам). Но муниципальное задание выполняется не в полном объеме — выпали культура, спорт; они на самозоляции. Образование — на дистанционном обучении. Пока делать выводы рано. Но по итогам апреля, думаю, уже проанализируем собираемость доходов, — рассказала Жанна Сергеевна.
Она полагает, что выйти на плановые показатели не получится. Поэтому городу придется отказаться от финансирования каких-то ранее предусмотренных проектов.
— Но это не будет связано с первоочередными расходами. Мы не будем веселиться и развлекаться, а направим деньги на содержание города, зарплату, коммуналку — это остается в приоритете, — заявила замглавы Бердска по экономике.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горадминистрация пытается оказывать помощь и предпринимателям и наемным работникам,попавшим в сложную ситуацию из-за коронавируса.