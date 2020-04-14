Крах доходов: Не соберет налоги бюджет Бердска из-за самоизоляции бизнеса

Жанна Шурова: «Мы не будем веселиться и развлекаться». Город сохранит финансирование зарплат бюджетникам, на содержание города и коммуналки. Бердск будет просить дотации у области. Заксобрание изменит бюджет в пользу пострадавших от самоизоляции муниципалитетов.

Вице-мэр по экономике Жанна Шурова

С начала закрытия предприятий из-за введенного режима самоизоляции власть Бердска старается держать на контроле их состояние и перспективы. Постепенно компании возобновляют деятельность согласно указу президента Путина и постановлению губернатора Новосибирской области Травникова.

Информацию о текущем положении бердских предприятий мэрия собирает и передает в минпромторг Новосибирской области. Там на этом основании создают общую экономическую картину региона, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

Закрытие предприятий, безусловно, не может не сказаться на городском бюджете, большую часть которого составляет налог на доходы физических лиц — от зарплаты. Кроме того, в ходе идущей сейчас декларационной кампании происходят выплаты гражданам по так называемым вычетам. Это тоже ложится нагрузкой на местный бюджет.



— От налогов, перечисленных нашими предприятиями, зависит благосостояние города, — заявила вице-мэр, отметив, что в рамках межбюджетных отношений Бердск будет просить дополнительные деньги в области. — Конечно, мы будем обращаться в правительство за опережающей дотацией, если не дополучим кассовых доходов.

Но пока, по словам Шуровой, рано говорить, сколько финансов потерял город из-за самоизоляции. Когда на уровне региона составят общую картину потерь, заксобрание внесет изменения в областной бюджет в части финансирования муниципалитетов. Но вице-мэр уверена, что тяжелое положение территорий будут учтены.

— Тем не менее на сегодня заработная плата в Бердске выплачена (бюджетникам). Но муниципальное задание выполняется не в полном объеме — выпали культура, спорт; они на самозоляции. Образование — на дистанционном обучении. Пока делать выводы рано. Но по итогам апреля, думаю, уже проанализируем собираемость доходов, — рассказала Жанна Сергеевна.

Она полагает, что выйти на плановые показатели не получится. Поэтому городу придется отказаться от финансирования каких-то ранее предусмотренных проектов.

— Но это не будет связано с первоочередными расходами. Мы не будем веселиться и развлекаться, а направим деньги на содержание города, зарплату, коммуналку — это остается в приоритете, — заявила замглавы Бердска по экономике.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горадминистрация пытается оказывать помощь и предпринимателям и наемным работникам,попавшим в сложную ситуацию из-за коронавируса.