Поднимут тарифы на 20% операторы связи в России

В бизнесе операторов связи изменились основные риски

Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%. При этом вряд ли операторы смогут компенсировать выпадающие доходы за счет потребительского сегмента, считают эксперты. Они предполагают, что абоненты для экономии начнут переходить на дешевые тарифы или вовсе отказываться от оплаты домашнего интернета в пользу мобильного.

Рост тарифов на связь в 2020 году может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, следует из отчета TelecomDaily, с которым ознакомился “Ъ”. По результатам опроса топ-менеджеров компаний телекоммуникационного сектора, проведенного с 30 марта по 6 апреля в 15 городах России, 38% респондентов уверены, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% уверены в повышении более чем на 20%. Всего в опросе участвовали 114 руководителей компаний и организаций, за исключением федеральных операторов сотовой связи. 84% из них не сомневаются, что цены на связь в целом вырастут, и только 13% допускают, что они останутся на прежнем уровне. В ноябре 2019 года TelecomDaily прогнозировал, что сотовая связь в 2020 году может подорожать минимум на 10%, а агентство Content Review оценивало потенциальный рост в 17–18%.

Операторы связи работают в условиях острой конкуренции и зависят от платежеспособного спроса, на который влияет текущая ситуация, признают в «Ростелекоме». «Но пока сложно прогнозировать влияние на отрасль той экономической ситуации, которая сложится после периода выходных»,— отметил представитель компании. В «ЭР-Телекоме» сообщили, что в 2020 году прогнозируют рост тарифов «на уровне 10–15%». В «Вымпелкоме» не стали комментировать выводы исследования, отметив, что «в текущих условиях прилагают все усилия, чтобы помочь клиентам, предоставляя бесплатные и льготные сервисы». МТС, «МегаФон», Tele2 отказались от комментариев.

В бизнесе операторов связи изменились основные риски, отмечается в исследовании.

Если раньше компании ожидали, что основное влияние на их бизнес окажут необходимость реализации требований «закона Яровой», закона о «суверенном рунете» и повышение НДС, то сейчас на первый план вышли ухудшение экономической ситуации в целом и падение платежеспособного спроса, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Этот фактор назвали главным 76,3% опрошенных. Вторым ключевым риском для бизнеса стал рост курса валют (64%), а третьим — рост арендных платежей (23,7%). «Наибольшие потери из-за кризиса, вызванного в том числе пандемией коронавируса, операторы понесут в b2b-сегменте, поскольку потеряют значительную часть заказчиков в лице компаний малого и среднего бизнеса»,— прогнозирует Денис Кусков, указывая, что многие из компаний уже отказываются продлевать контракты. В потребительском же сегменте абоненты, по его прогнозу, в целях экономии начнут переходить на более дешевые тарифы, что также может повлиять на выручку операторов.

На корпоративных клиентов, по оценке «ТМТ Консалтинг», приходится около 28% доходов операторов широкополосного интернета. Выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30–40%, и компенсировать эти выпадающие доходы повышением цен в потребительском сегменте будет невозможно, уверен гендиректор провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров. «Некоторые компании могут сделать кратковременное повышение цен, но в перспективе года пойдут на снижение из-за обострения конкуренции и рисков, что люди вовсе начнут отказываться от домашнего интернета в пользу мобильного»,— предполагает он.

На экономические показатели операторов домашнего интернета сейчас оказывает негативное влияние и рост трафика в связи с поведением пользователей в режиме самоизоляции, напоминает господин Петров.

По его оценке, рост трафика составил за последние недели от 30% до 50%, что соответствует годовому приросту и требует от провайдеров инвестиций в модернизацию сети, которая обойдется дороже из-за роста курса валют и задержек в поставках оборудования из Китая. Помимо перечисленного, отмечает руководитель Content Review Сергей Половников, на бизнес операторов давят еще и выросшие тарифы на электроэнергию.

Источник: Ъ