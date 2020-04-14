Оштрафуют на 3,5 миллиона за воду из унитаза для собственной жены блогера Хани Халавани из Саудовской Аравии

Когда он угостил жену напитком, она, похоже, почувствовала странный запах и заподозрила неладное. Но всё же попыталась сделать глоток, а потом передала чашку сидящему рядом парню.

Согласно местным законам, если блогер злоупотребляет соцсетями, ставя под угрозу безопасность других и нарушая порядок, с ним обходятся довольно сурово Блогер Хани Халавани из Саудовской Аравии похвастался в «Снэпчате» роликом, где разыгрывает свою супругу Алануд Ямани. На кадрах видно, что парень заваривает возлюбленной чай с мятой, а потом черпает воду в унитазе и добавляет её в чашку.

Когда он угостил жену напитком, она, похоже, почувствовала странный запах и заподозрила неладное. Но всё же попыталась сделать глоток, а потом передала чашку сидящему рядом парню. Правда вскрылась, когда девушка увидела ролик в социальных сетях супруга. Она попросила немедленно удалить видео, ведь дурному и небезопасному примеру блогера могли последовать дети.