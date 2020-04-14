Оштрафуют на 3,5 миллиона за воду из унитаза для собственной жены блогера Хани Халавани из Саудовской Аравии

Блогер Хани Халавани из Саудовской Аравии похвастался в «Снэпчате» роликом, где разыгрывает свою супругу Алануд Ямани. На кадрах видно, что парень заваривает возлюбленной чай с мятой, а потом черпает воду в унитазе и добавляет её в чашку.
Когда он угостил жену напитком, она, похоже, почувствовала странный запах и заподозрила неладное. Но всё же попыталась сделать глоток, а потом передала чашку сидящему рядом парню. Правда вскрылась, когда девушка увидела ролик в социальных сетях супруга. Она попросила немедленно удалить видео, ведь дурному и небезопасному примеру блогера могли последовать дети.
Однако было уже поздно. Про его пранк узнали правоохранители, которые задержали парня. Согласно местным законам, если блогер злоупотребляет соцсетями, ставя под угрозу безопасность других и нарушая порядок, с ним обходятся довольно сурово. Так, Халавани может грозить до пяти лет в тюрьме и штраф в размере $800 тысяч.
Источник: life.ru