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Оштрафуют на 3,5 миллиона за воду из унитаза для собственной жены блогера Хани Халавани из Саудовской Аравии

15:47 14.04.2020 Фото: pxhere.com
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Когда он угостил жену напитком, она, похоже, почувствовала странный запах и заподозрила неладное. Но всё же попыталась сделать глоток, а потом передала чашку сидящему рядом парню.

Оштрафуют на 3,5 миллиона за воду из унитаза для собственной жены блогера Хани Халавани из Саудовской Аравии

Согласно местным законам, если блогер злоупотребляет соцсетями, ставя под угрозу безопасность других и нарушая порядок, с ним обходятся довольно сурово

Блогер Хани Халавани из Саудовской Аравии похвастался в «Снэпчате» роликом, где разыгрывает свою супругу Алануд Ямани. На кадрах видно, что парень заваривает возлюбленной чай с мятой, а потом черпает воду в унитазе и добавляет её в чашку.

Когда он угостил жену напитком, она, похоже, почувствовала странный запах и заподозрила неладное. Но всё же попыталась сделать глоток, а потом передала чашку сидящему рядом парню. Правда вскрылась, когда девушка увидела ролик в социальных сетях супруга. Она попросила немедленно удалить видео, ведь дурному и небезопасному примеру блогера могли последовать дети.

Однако было уже поздно. Про его пранк узнали правоохранители, которые задержали парня. Согласно местным законам, если блогер злоупотребляет соцсетями, ставя под угрозу безопасность других и нарушая порядок, с ним обходятся довольно сурово. Так, Халавани может грозить до пяти лет в тюрьме и штраф в размере $800 тысяч.

Источник: life.ru

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