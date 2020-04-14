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Авто / Общество

Невероятный полет Suzuki Swift на видео в Польше

16:21 14.04.2020 Фото: Policja Województwa Łódzkiego
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Автолюбитель стремительно взлетел в воздух на 5–7 метров, приземлившись далеко от дороги. По пути «сузуки» сломал сосну и перелетел памятник.

Невероятный полет Suzuki Swift на видео в Польше

По информации полиции, неудачливым водителем оказался 41-летний житель Лодзи

Видео с удивительным полётом появилось в «фейсбуке» местного телеканала. На кадрах показана абсолютно пустая дорога в гмине Александрув-Лудзки, Польша, с круговым движением, на которую на немалой скорости выехал Suzuki Swift. Вместо того чтобы следовать правилам и логике, водитель влетел в каменное ограждение, которое сработало как трамплин.

Автолюбитель стремительно взлетел в воздух на 5–7 метров, приземлившись далеко от дороги. По пути «сузуки» сломал сосну и перелетел памятник, сообщает tvn24. После приземления водитель не мог сам выбраться, поэтому потребовалась помощь спасателей. И как только мужчину достали из покорёженного автомобиля, тот загорелся.

По информации полиции, неудачливым водителем оказался 41-летний житель Лодзи. От него пахло алкоголем, но тест на выявление опьянения сделать не успели — мужчину срочно доставили в больницу. Пока о состоянии пострадавшего ответа от медиков нет, поэтому полиция затрудняется классифицировать дело.

Источник: life.ru

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